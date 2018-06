รพ.ตำรวจชวนต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย อีกโครงการดีๆร่วมบริจาคเลือด

รพ.ตำรวจ ชวนต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย อีกโครงการดีๆร่วมบริจาคเลือด โครงการ ‘Missingtype – ABO ที่หายไป เท่ากับลมหายใจของผู้ป่วย’

หลังจากประสบความสำเร็จจากเพจ Because We Care ซึ่งเป็นเพจช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรง โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน รพ.ตำรวจ และภาคเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ทำให้เพจ Because We Care ถูกกล่าวถึงและมีเสียงชื่นชมจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่พูดถึงในรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยเป็นเพจที่คอยช่วยเหลือสังคมเป็นระบบครบวงจร พร้อมให้กำลังใจทีมเพจ Because We Care ให้มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ล่าสุดโรงพยาบาลตำรวจยังมีอีกโครงการดีๆ โดย พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ได้ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ‘Missingtype – ABO ที่หายไป เท่ากับลมหายใจของผู้ป่วย’ ด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือด อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 7 รพ.ตำรวจ ได้ในวันและเวลาราชการ โดยในวันที่ 14 มิ.ย.2561 ซึ่งตรงกับวันผู้บริจาคโลหิตโลก โรงพยาบาลตำรวจยังเชิญชวนประชาชนมาบริจาคเลือดด้วย พร้อมรับของที่ระลึก (มีจำนวนจำกัด)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแชะและโพสต์ เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคเลือดผ่านเพจ โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital และเว็บไซด์โรงพยาบาลตำรวจ โดยขั้นตอนแรกแชะภาพตัวเอง ขั้นตอนนี้ให้ถือป้ายชื่อตัวเอง พร้อมข้อความปลด A B O ส่วนขั้นตอนต่อมาโพสต์ ให้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมติด #MissingtypeTH #BloodbankPGH และตั้งค่าสาธารณะ เพื่อร่วมตามหาเลือดกรุ๊ป A B O ที่หายไปและยังต้องการอยู่ในตอนนี้

โดยโรงพยาบาลตำรวจอยากให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคเลือด เพื่อส่วนหนึ่งจะได้ช่วยเหลือผู้อื่น