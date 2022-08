เจ้าของร้านภูเก็ต แจงดราม่าอาหารแพง ไม่เคยคิดเอาเปรียบลูกค้า ยันอาหารราคาตามคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้

จากกรณีมีนักท่องเที่ยวโพสต์ลงเพจ เที่ยวภูเก็ตกินไร ไปไหนดี Things to do in Phuket. ระบุว่า ร้านอาหารภายในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต เมนูไม่มีราคาแจ้ง เมนูที่สั่งก็จะมี กั้ง กุ้ง ปลา ปู หอยเชลล์ เป็นอาหารทะเลรู้ว่าราคาอาจจะแพงแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะแพงขนาดนี้ กั้งทอดกระเทียมและผัดพริกสด 3 โล 3,000 บาท ,กุ้งอบวุ้นเส้น (ไม่ใส่พริกไทยดำ) 1,800 บาท, ข้าวผัดไก่+ไข่ดาว 2 ฟอง 220 บาท , แกงส้มปลาฯ 500 บาท ,ปูผัดมะนาว 400 บาท ,ไก่แป๊ะซ๊ะ 250 บาท ,กุ้งผัดซอสมะขาม 1,800 บาท ,เนื้อปลาทอด 1,800 บาท และข้าวเปล่า 1 โถ 150 บาท

ล่าสุด วันที่ 7 ส.ค. 65 นายบุญเสริฐ จงรักษ์วิทยา เจ้าของร้าน กล่าวว่า เขาสั่งกั้งกระดาน 3 กิโลกรัม ตนขายกิโลกรัมละ 1,000 บาทส่วนกุ้งอบวุ้นเส้นผมขายกุ้งตัวละ 300 บาท 6 ตัวส่วนกุ้งซอสมะขามก็ 6 ตัวปลาจาระเม็ดตัวใหญ่ 9 ขีด แกงส้มปลาเก๋าแล้วเนื้อปูผัดน้ำมะนาวข้าวผัด ไก่ 2 จาน รวมไข่ดาว หอยเชลล์ผัดพริกเกลือ ไก่แป๊ะซะแล้วก็ข้าวกับน้ำทั้งหมด 10,460 บาท ที่ร้านใช้ของคุณภาพ ตนไม่อยากอธิบาย เพราะขายมา 40 ปี จนหัวหงอก ไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้เลย

ทั้ง ๆ ที่โต๊ะข้างเคียงก็นั่งหัวเราะกันว่าคุณกินอะไรตั้งเยอะแยะ แล้วบอกว่าเขาขายแพง ตนกินแพงกว่าคุณอีก กินมากกว่าคุณอีกเขายังไม่บอกว่าแพงแล้วจะให้ตนทำยังไง เจอคนงี่เง่าแบบนี้อยากกินของดีแต่ไม่กล้าจ่าย ก็ไม่รู้จะพูดยังไง ไม่ใช่ขายของแพงแต่คุณสั่งของแพง คุณอยากกินของซิกเนเจอร์คุณอยากกินของดี ก็ขายของอย่างนี้ ถ้าเน่าเสียกินไม่ได้ ตนก็คืนให้

แต่ของนี้กินได้ทุกชิ้นทุกจานไม่เหลือสักอย่างแม้แต่กุ้งทอดมะขามเม็ดมะม่วงกินจนเกลี้ยงเลย กุ้งอบวุ้นเส้น ตั้งพริกสด กั้งทอดกระเทียมพริกไทย ปลาจาระเม็ดกินเหลือแต่ก้างหัวยังไม่เหลือเลย จะให้ตนพูดยังไง ก็คิดตามราคาแกงส้มปลาเก๋าก็ให้คนละชิ้น แล้ว ปลาเก๋าคิดว่าเดี๋ยวนี้กิโลกรัมละเท่าไรให้คนละชิ้นเนื้อทั้งหมด อย่างละแกงส้มถ้วยละ 500 บาทกินตั้งกี่คนผู้ใหญ่ 6-7 คน

ตนยืนยันขายของไม่เคยคิดเอาเปรียบ ให้ลูกค้ากินให้อิ่มแล้วก็คิดตามราคา แต่ฝากบอกเขาด้วยว่าคนแบบนี้ในสังคมมีเยอะมากเยอะจริง ๆ แต่เขาไม่เคยแสดงกิริยา มารยาทแบบนี้ เพราะเป็นคนแบบนี้เป็นคนไม่มีน้ำใจ ตนก็เป็นคนผู้สูงวัยจะเอาเปรียบลูกค้าได้ไง ขายตามราคา ขายคุณภาพของร้านตนอยู่หน้ากองขยะ จะไปขายโกงเขาได้ไง ร้านไม่มีโลเคชั่น เคยมีคนมารีวิวออกสื่อมากมายไม่เคยมีลูกค้าบอกว่าแพง บอกว่าสมราคาอร่อยแค่นี้ที่ผมจะพูด

ด้าน นายเบนซ์ ทองหล่อ เป็นลูกค้า กล่าวว่า กินมาตั้งแต่อยู่ภูเก็ต 4-5 ปีที่แล้ว มาเดินตลาดแล้วมาทานประจำ ตนมองว่าแล้วแต่มุมมองแต่คิดว่ารสชาติคุ้มค่ากับก็จะได้เยอะกว่าปกติ ถ้าสั่งกุ้งก็จะเป็นกุ้งไซส์ใหญ่ไม่ใช่กุ้งไซส์เล็ก แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน แต่ตนมองว่าคุ้มค่า ให้ภาพนักท่องเที่ยวของคนต่างจังหวัดที่มาภูเก็ตแล้วมาทานที่นี่เป็นรถตู้ให้ภาพบรรยายดีกว่าว่าเป็นยังไง