จวก งานไม้ประดับ กระหน่ำจุดพลุควันท่วม จนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานหลายคนถึงกับต้องใช้มือปิดจมูกหรือคว้าหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ เชียงใหม่ฝุ่นพุ่ง มลพิษแย่อันดับ11โลก

วันที่ 4 ก.พ.2566 รายงานข่าวแจ้งว่า ตลอดทั้งวันนี้ สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกฝุ่นควันปกคลุมหนาทึบ ขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในหลายพื้นที่ทั้งตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เวลา 09.00 น. วันนี้

อยู่ที่ 67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 80 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 142, 175, 137, 1114,144 และ 206 ตามลำดับ สูงกว่าค่ามาตรฐาน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศถือว่าอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นเช่นนี้มานานกว่าสัปดาห์แล้ว

ขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 160 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 72.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน

โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของเมืองที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก และอันดับสูงกว่ากรุงเทพฯ ที่อยู่อันดับ 27 ตรวจวัดในเวลาเดียวกันมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 96 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 29.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 191 US AQI, อันดับ 2 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 187 US AQI และอันดับ 3 เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน 229 US AQI

รายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงนี้ที่สถานการณ์ฝุ่นควันPM2.5และมลพิษอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกภาคส่วนต่างรณรงค์ขอความร่วมมือกันการป้องกันแก้ไขปัญหาด้วยการงดเผาและลดกิจกรรมก่อมลพิษ

ทั้งนี้พบว่าในช่วงพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กลับมีการจุดพลุควันเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องเพื่อประกอบการแสดงพิธีเปิด ก่อให้เกิดกลุ่มควันหนาทึบและจำนวนมาก รวมทั้งยังส่งกลิ่นเหม็น จนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานหลายคนถึงกับต้องใช้มือปิดจมูกหรือคว้าหน้ากากอนามัยมาสวมใส่

ทั้งนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะพอเข้าใจได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ แต่การจุดพลุควันดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมก่อมลพิษ ซึ่งหน่วยงานภาคราชการสมควรจะทำให้เป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร และกลายเป้นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอีกด้วย