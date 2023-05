กรมทะเลชายฝั่ง แจ้งความนทท. ฐานจับปลาจิ้มฟันจระเข้ เกาะพะงัน เผยพฤติกรรมจับสัตว์ทะเล เคยถูกผลักออกไทยแล้ว แต่ขออุทธรณ์ดูแลย่าในไทย กลับมาทำผิดซ้ำอีก วอนนทท. ดูแต่ตามืออย่าต้อง

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอโดย Paradise Flims by Attila Ott ในช่องทาง YouTube ใช้ชื่อว่าคลิปว่า Scuba diving in the paradise, Koh Phangan, Thailand เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อตรวจสอบในคลิปพบภาพผู้โพสต์กำลังดำน้ำในทะเลท้องที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยใช้มือไปจับและสัมผัสปลาจิ้มฟันจระเข้

ตนได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ร่วมกับสภ.เกาะพะงัน ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชื่อนาย แอตติลา ออต สัญชาติฮังการี แคน ซึ่งเคยถูกดำเนินคดี ฐานกระทำความผิดฐานจับสัตว์ทะเลในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมขึ้นมาถ่ายรูปเล่น หรือการประกอบกิจการใดๆ ในแนวปะการังที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อเต่าทะเล ปลาสวยงาม หรือทำให้หอยมือเสือ กัลปังหา ปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง ทำลายหรือเสียหาย ตามเลขคดีที่ 637/2563 ประจำวันข้อ 1 เวลา 16.30 น. ของวันที่ 1 ก.ย. 63 ในพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ซึ่งมีการดำเนินคดี และโดนผลักออกนอกราชอาณาจักรไปแล้ว ส่วนสาเหตุที่กลับเข้ามาในประเทศไทยได้อีกนั้น ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงันให้ข้อมูลว่า บุคคลดังกล่าวได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงัน เพื่อขอกลับเข้ามาดูแลย่า ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีอายุมาก และมีถิ่นพำนักในพื้นที่เกาะพะงัน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงันจึงอนุญาตให้เข้ามาได้

นายอภิชัย ระบุว่า อย่างไรก็ตามนายชลธิชาญ ผลทับทิม ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งความร้องทุกข์กับทางสภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีไว้แล้ว โดยพนักงานสอบสวนจะเรียกตัวนายแอตติลา ได้เรียกตัวมาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิด “จับหรือครอบครองปลาสวยงาม (ปลาจิ้มฟันจระเข้ สกุล (Genus) Tracyrhamphus) โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 45 และ 100 เรียบร้อยแล้ว

นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันบูรณาการทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำผู้กระทำผิดมารับโทษ และสิ่งสำคัญต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ซึ่งหากพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ ให้รีบแจ้สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความงามของธรรมชาติทางทะเล ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกรมฯ อย่างเคร่งครัด ไม่จับหรือสัมผัส ดูแต่ตา มืออย่าต้อง ไม่เอาอะไรกลับไปนอกจากรูปถ่ายและความทรงจำ ไม่ทิ้งอะไรไว้ นอกจากรอยเท้า ช่วยรักษาความสะอาด เพื่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทย