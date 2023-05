รอง ผบ.ตร ชี้ ผลปราบค้ามนุษย์ และคดีล่วงละเมิดทางเพศปี 2565 ก้าวกระโดดสูงสุด ตั้งแต่ที่ก่อตั้งศูนย์ TICAC มา เผยจนท.อเมริกา พอใจแนวทางการแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 22 พ.ค 66 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสสร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ พิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งขาติ ในฐานะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Kyle Livingston, Division Chief, Bureau of International Labor Affairs, Us Department of Labor Ms.Laurel Hoffner International Relations Specialist, Bureau of International Labor Affairs, Us Department of Laborและน.ส.ทิวารี วีระญาสพประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมือง, สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ที่ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงาน ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากในปี 2565 สถิติการจับกุมคดีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตสูงขึ้น จนมากกว่าสถิติการจับกุมตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ เมื่อปี 2558-2564 รวมกัน และมีการขยายผลเป็นคดีค้ามนุษย์ได้จำนวนหลายคดี ส่งผลให้ทางการของสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณายกระดับประเทศไทยจาก “เทียร์ 2 ที่ต้องจับตามอง” (Tier 2 Watch List) เป็น Tier 2 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

จากนั้น พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯ ได้เชิญคณะเข้าชมผลงานที่ห้องประชุมศรียานนท์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างเช่น นายมานะ สิมมา ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย กระทรวงมหาดไทย พล.ต.ต.อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขา ปปช. นายกมลสิทฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. นายรัชพล มณีเหล็ก ผอ.กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ พม. พ.ต.ต.สิริวัชญ์ ชาญเตชะสิทธิกุล ผอ.กองคดีการค้ามนุษย์ DSI และหน่วยงานภาคประชาสังคม NGOs เช่น คุณอภิญญา ทาจิตต์ มูลนิธิ Stella maris, นายสมพงศ์ สระแก้ว จากมูลนิธิ LPN คุณวีรวรรณ มอสบี้ จาก Hug Project เข้าร่วม

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า สาเหตุที่ชุดปฏิบัติการ TICAC มีสถิติการจับกุมที่สูงขึ้นนั้น เกิดจากการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฏหมาย การอบรมให้ความรู้ไปที่ตัวผู้ปฏิบัติ มากกว่าผู้บริหาร การปรับโครงสร้างชุดปฏิบัติการใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ได้เร็ว และมีความเข้าใจสภาพสังคม ภูมิประเทศ ของแต่ละท้องถิ่นได้ดีกว่าเดิม

รวมไปถึงการพัฒนาทักษะความรู้ของชุดสืบสวนทางดิจิทัล ที่มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องสงสัยได้แน่ใจว่า มีการครอบครองสื่อลามกจริง และสามารถค้นหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้

ไม่เพียงแต่การปราบปรามอย่างจริงจัง ในมิติด้านการป้องกันนั้น ยังได้ทำโครงการ DARE2CARE โดยให้ครูตำรวจแดร์ นำเอาแนวทางการป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศไปเผยแพร่ สอนให้กับนักเรียนประถมทั่วประเทศ รวมทั้งการผลิตสื่อเป็นแอนิเมชันให้เหมาะกับเด็กประถม

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยังได้กล่าวในส่วนของมิติ การค้ามนุษย์ด้านการใช้แรงงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้านเรือประมงที่มีการตรวจสอบเรือประมงทุกลำอย่างจริงจัง ปัญหาด้านการหลอกลวงคนไทยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซนเตอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังขาดความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ปัญหา

โดยที่เจ้าหน้าที่แรงงาน ของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวชื่นชม การจัดเตรียมข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน โดยจะได้นำข้อมูลที่ได้รับวันนี้ ไปเขียนรายงานและนำเสนอผ่านกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง และถือว่าเป็นการดีที่ได้มารับทราบข้อมูลเพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างไทยและอเมริกาในอนาคต

“ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เชิญหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายให้มาทุกหน่วย ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อัยการ ศาล กระทรวงการต่างประเทศ ป.ป.ช. ดีเอไอ ปปง. และองค์กรเอกชน รัฐบาลสหรัฐพึงพอใจในยอดการปราบปรามยอดสถิติสูงกว่าในรอบ 10 ปีรวมกัน

จึงเสนอให้ผู้แทนประเมินข้องของสหรัฐเพิกถอนไทยออกจากบัญชีแบล็กลิสต์ กุ้ง อาหารทะเล เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และสื่อลามก โดยไทยได้แสดงให้เห็นว่ามีการบังคับกฎหมายอย่างก้าวกระโดด มีการคุ้มครองเหยื่อ ซึ่งสหรัฐทราบว่า ไทยได้ทำตามกฎเกณฑ์อยุ่แล้ว จะทำให้ผู้ประกอบการภาคประมง และอาหารทะเลได้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืน”พล.ต.อ.สุรเชษฐ์กล่าว