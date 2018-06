เป็นครูจนลมหายใจสุดท้าย! สาวป่วยมะเร็ง ขออุปกรณ์การเรียน แทนดอกไม้งานศพ เพื่อนักเรียน

ยูนิเลด รายงานว่า แทมมี่ เวดเดล ครู สอนนักเรียนชั้นประถม จากรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ได้ให้แรงบันดาลแก่คุณครูทุกคนในการเป็นครูที่ดีในทุกๆ วัน แทมมี่ได้อุทิศเวลาสามสิบปีของเธอในการสอนนักเรียน เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา ด้วยวัย 58 ปี หลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็ง

ความหวังสุดท้ายของแทมมี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเธอใช้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างไร และได้เป็นแรงบันดาลใจแม้แต่คนที่ไม่เคยพบเธอมาก่อน ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต เธอได้ร้องขอสิ่งที่มีค่ามากกว่าดอกไม้ เธอขออุปกรณ์การเรียนและสิ่งจำเป็นในการเรียนใส่กระเป๋ามาให้เธอในงานศพ เพื่อจะได้นำไปบริจาคต่อไป

ดร.แบรด จอห์นสัน ญาติของแทมมี่ได้โพสต์ภาพของกระเป๋าที่เต็มไปด้วยของที่จำเป็นต่อการศึกษาในงานศพของเธอในทวิตเตอร์ จนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ ดร.แบรด ระบุว่า

My cousin’s final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH

— Dr. Brad Johnson (@DrBradJohnson) 19 มิถุนายน 2561