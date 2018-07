ชาวเน็ตแห่เอ็นดู “เจ้าหญิงชาร์ล็อต” น่ารัก-แย่งซีนพิธีศีลจุ่มอนุชา (มีคลิป)

ชาวเน็ตแห่เอ็นดู – วันที่ 10 ก.ค. อีฟนิงสแตนดาร์ด รายงานบรรยากาศเก็บตกพิธีรับศีลบัพติสมาของ เจ้าชายหลุยส์ อาเธอร์ ชาร์ลส์ พระชันษา 11 สัปดาห์ พระโอรสองค์เล็กใน เจ้าชายวิลเลียม รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ และ แคตเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ พระชายา ที่โบสถ์หลวงในพระราชวังเซนต์เจมส์ ทางตอนกลางของกรุงลอนดอน เมื่อ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่า นอกจากจะเป็นครั้งแรกที่สาธารณชนได้เห็นครอบครัวเจ้าชายวิลเลียมพร้อมหน้า 5 พระองค์แล้ว ยังเป็นอีกครั้งที่ความน่ารักของ เจ้าหญิงชาร์ล็อต รัชทายาทลำดับที่ 4 แย่งซีนไปตามระเบียบ

“He’s not coming” Princess Charlotte said looking at the cameras as she left Prince Louis’ #RoyalChristening. She clearly wasn’t up for sharing any of her little brothers’ cake at the after-party (even if it was a 7-year old tier from Mum & Dad’s wedding) 🎂 pic.twitter.com/bnzou9If61

— Chris Ship (@chrisshipitv) July 9, 2018