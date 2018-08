ผวาผู้หญิงมีลูก! ปมลึกๆ-แอนตี้ลับๆ คัดทิ้งสาวญี่ปุ่นอย่าให้เรียนแพทย์เยอะ

ผวาผู้หญิงมีลูก! – กรณีอื้อฉาวเขย่าสังคมญี่ปุ่นในนาทีนี้เป็นการเปิดโปงเรื่องที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแอบกีดกันผู้หญิงอยู่ลับๆ ไม่ให้เข้ามาศึกษาวิชาการแพทย์กันมากนัก โดยทำมานานเป็นสิบปีแล้ว

นัยว่าถ้าไม่ถูกแฉก็คงจะทำกันไปอีกนานเท่านานเท่าที่จะทำได้

โยมิอูริ ชิมบุน หนังสือพิมพ์ทรงอิทธิพลของญี่ปุ่น รายงานเปิดโปงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในรั้วมหาวิทยาการแพทย์โตเกียว หรือ Tokyo Medical University สถาบันอุดมศึกษาที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น แอบตัดคะแนนสอบเอ็นทรานซ์ของผู้สมัครหญิง เพื่อไม่ให้มีผู้หญิงเข้ามาเรียนมาก

การพบข้อมูลน่าตกตะลึงดังกล่าวเผยออกมาระหว่างการสอบสวนข้อครหาลูกชายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปเรียนแพทย์ได้ เพราะมีการตกแต่งคะแนนเพิ่มให้ 49 คะแนน

ยิ่งเจาะลึกข้อมูลคะแนนยิ่งพบว่า ไม่ใช่เฉพาะลูกชายบิ๊กศธ.เท่านั้น แต่ผู้สอบเข้าชายทั้งหมดได้คะแนนมากกว่าผู้สอบเข้าหญิงอย่างมีพิรุธ กระทั่งพบว่านี่เป็นกลไกการกีดกันผู้หญิงที่สอบเข้าทั้งหมด

สถิติก่อนมาตรการนี้บังคับใช้ มีผู้หญิงสอบเอ็นทรานซ์เข้ามาเรียนแพทย์ที่สถาบันแห่งนี้ร้อยละ 40 เทียบกับปีนี้ มีผู้หญิงเข้ามาเรียนได้เพียง 30 คน เมื่อเทียบกับผู้ชายที่ได้เรียน 141 คน

Japan’s Tokyo Medical University (#東京医大) didn’t want too many women, so it lowered their entrance exam scores. @rumireports tells more https://t.co/iS92Zujlmz #私たちは女性差別に怒っていい #tictocnews pic.twitter.com/Pt2SitMv4X

