ตร.จ่อโทษ หนุ่มมือบอน ปีนรั้วตีก้นฮิปโป กลางสวนสัตว์ดังลอสแอนเจลิส

ตร.จ่อโทษ หนุ่มมือบอน ปีนรั้วตีก้นฮิปโป – 15 ส.ค.เว็บไซต์อินดิเพนเดนท์ รายงานข่าว หลังจากคลิปวิดีโอในขณะที่ชายคนหนึ่งปีนรั้วเอื้อมมือตีก้นฮิปโปกลางสวนสัตว์ลอสแอนเจลิส ก่อนทำท่าทางเหมือนสะใจถูกเผยแพร่ลงบนโลกโซเชียล เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกตัวชายคนดังกล่าวมาสอบสวนเพื่อรับโทษต่อพฤติกรรมกันไม่เหมาะสมของเขา

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เผยว่า “พฤติกรรมการบุกรุกและเข้าถึงตัวสัตว์อย่างอุกอาจของเขา ไม่เพียงแต่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ แต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเขาถึงชีวิตได้เช่นกัน ถ้าเขาพลาดเพียงแค่เสี้ยววินาที มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรเอามากๆ ผู้ที่เข้าถึงตัวสัตว์ได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์ที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น” ซึ่งการกระทำของชายคนนี้ถือว่าผิดกฎหมายอาญาของรัฐซึ่งเขาจะถูกลงโทษด้วยการเสียค่าปรับ และทางสวนสัตว์ได้ติดประกาศข้อตกลงในการเข้าชมไว้อย่างชัดเจนแล้วบริเวณทางเข้า

ล่าสุดมีรายงานว่าฮิปโปตัวดังกล่าวไม่ได้รับบาดเจ็บหรือประสบภาวะเครียดใดๆจากการถูกตีก้นครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่ก็สรุปว่าการกระทำของชายคนนี้ยังไม่เข้าข่ายทารุณสัตว์ แต่ถูกพิจารณาว่าเป็นการบุกรุก

Could you ever be this bold to slap a #hippo butt? #STLA#whodidthat #ikyfl #couldyou #daredevil #zoomchallenge pic.twitter.com/AC934unLax

— SomethingToLaughAt (@SomeToLaughAt) 7 สิงหาคม 2561