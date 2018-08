วิจารณ์ยับ เด็กอนุบาลอินโดสวมชุดไอเอส เดินพาเหรดวันประกาศอิสรภาพ

วิจารณ์ยับ – วันที่ 20 ส.ค. เดอะ การ์เดียน รายงานว่า โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียแถลงการณ์ขอโทษ หลังจากให้เด็กนักเรียนหญิงสวมชุดผ้าคลุมหน้าสีดำในรูปแบบเดียวกับของนักรบรัฐอิสลาม (ไอเอส) ถือเป็นปืนจำลองทำจากกระดาษ เดินขบวนพาเหรดวัฒนธรรม

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5

— Yenni Kwok (@yennikwok) 18 สิงหาคม 2561