ผู้โดยสารหัวร้อน! จับหนุ่มโยนรางรถไฟฟ้า โมโหเล่นดนตรีเสียงดัง-ไม่เกรงใจ

ทำให้ชาวเน็ตในสื่อโซเชียลมีเดียไม่พอใจกับการกระทำของผู้โดยสารหัวร้อนดังกล่าวหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป และมองว่าการกระทำของพวกเขาเหมือนกับ “พยายามฆาตกรรม” อย่างอุกอาจต่อหน้าคนจำนวนมากและไม่สมเหตุสมผล โดยคอมเมนต์ของชาวเน็ตกล่าวว่า ..

“การแตะต้องร่างกายของคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ได้ยินยอมมันคือการคุกคามและทำร้ายร่างกาย และสิ่งที่เห็นมันเหมือนกับพวกเขาพยายามจะฆ่าเด็กหนุ่มนั่น”

They’re attempting to throw him onto the street. You can see it clearly here. He’s just a kid. This is not okay. pic.twitter.com/BGT3kado26

— Anna Sterling (@AnnaMSterling) 31 สิงหาคม 2561