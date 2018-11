ทะเลเดือด! รัสเซียยิงใส่เรือรบยูเครน โมโหล้ำเส้น อียูวอนใจเย็นๆ

รัสเซียยิงใส่เรือรบยูเครน – เมื่อ 25 พ.ย. เอพี รายงานสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลดำ เมื่อเกิดการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับยูเครน บริเวณชายฝั่งแคว้นไครเมีย พื้นที่พิพาทใหญ่ของสองประเทศ นับตั้งแต่ไครเมียตีจากยูเครนและผนวกเข้ากับรัสเซีย เมื่อปี 2557 ว่าสหภาพยุโรป หรือ อียู ออกแถลงการณ์ด่วนให้สองประเทศอดกลั้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย

เหตุเริ่มจากเรือรบ 3 ลำ ของกองทัพเรือยูเครน แล่นข้ามชายแดนของรัสเซีย และมุ่งหน้าไปยังช่องแคบเคียร์ช ที่เชื่อมต่อกับระหว่างทะเลดำกับทะเลอาซอฟ จนเกิดการเผชิญหน้ากัน จากนั้นยูเครนแจ้งข่าวว่า รัสเซียยิงใส่เรือของยูเครน จนทำให้ลูกเรือบาดเจ็บ 2 นาย และยังยึดเรือของยูเครนไป 3 ลำ

ด้านรัสเซียเผยว่า หน่วยงานควบคุมชายแดนของสำนักงานความมั่นคงรัสเซีย (เอฟเอสบี) ประจำสาธารณรัฐไครเมีย ได้รับแจ้งว่า เรือรบ 3 ลำ ของกองทัพยูเครน เข้ามายังน่านน้ำที่ปิดชั่วคราว ในเขตรัสเซียอย่างผิดกฎหมาย เมื่อเวลาราว 07.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเมื่อแจ้งให้ออกไปกลับไม่ยอมไป

เอฟเอสบี ยังแพร่ภาพถ่ายเรือรบ 3 ลำ ที่รุกล้ำเข้ามายังน่านน้ำดินแดนรัสเซีย ประกอบด้วยเรือปืนใหญ่หุ้มเกราะขนาดเล็กของกองทัพเรือยูเครน 2 ลำ และเรือทักจู่โจมของยูเครน 1 ลำ ไปยังช่องแคบเคียร์ชในแหลมไครเมีย ด้วยความเร็วสูง อันเป็นพฤติกรรมยั่วยุ

ด้านเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าได้รับแจ้งจากรัสเซียว่า ให้เรือดำน้ำผ่านช่องแคบได้ แต่พอเคลื่อนเข้าไปกลับถูกโจมตี

ต่อมา อียู และองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต้ พันธมิตรของยูเครน ออกแถลงการณ์ให้สองฝ่ายใจเย็น และขอให้รัสเซียเปิดทางเข้าช่องแคบเคียร์ชได้ตามปกติ

Video of #Russia|n fighter jets flying at low altitude over the #Kerch Strait, location of today’s Russian #military escalation against #Ukraine: pic.twitter.com/TUvhkZFtFx

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 25, 2018