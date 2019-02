รัสเซียเสนอเตรียมนักกฎหมาย จัดการกรณีพิพาทดินแดนบนดวงจันทร์

รัสเซียเสนอเตรียมนักกฎหมาย – วันที่ 6 ก.พ. สำนักข่าว อาร์ไอเอ ของรัสเซียรายงานว่า องค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซีย (รอสคอสมอส) และสภาวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย เสนอความคิดว่า ถึงเวลาเริ่มเตรียมนักกฎหมายสำหรับการพิจารณากรณีพิพาทดินแดนบนดวงจันทร์แล้ว

ข้อเสนอแนะดังกล่าวมีขึ้นอันเป็นผลจากการหารือร่วมของสองหน่วยงาน เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานของดวงจันทร์ เมื่อเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว

“เพื่อพิจารณาความจำเป็น…พัฒนาแผนสนับสนุนทางกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ของรัสเซีย และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเฉพาะทางของรัสเซียฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอวกาศในจำนวนที่จำเป็น” เอกสารมติร่วมระหว่าง องค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซีย กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย

นายเกนนาดี ไรนูคอฟ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศ มหาวิทยาลัยมิตรภาพแห่งประชาชนรัสเซีย (รูแดแอน) อธิบายว่า ความจำเป็นในการเตรียมนักกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากบรรดาบริษัทเอกชนต่างชาติอ้างสิทธิถือครองดินแดนและแร่ธาตุบนดวงจันทร์เพิ่มขึ้น

“ประการแรก บรรดาผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทดลองและกำลังพยายามขายที่ดินบนดวงจันทร์ ในมุมของกฎหมาย จำเป็นต้องมีนักกฎหมายเพื่อรองรับต่อการอ้างสิทธิดังกล่าว ประการที่สอง ปัญหาการขุดเหมือนแร่บนดวงจันทร์ เกิดคำถามว่าจะรับมืออย่างไรต่อการถือครองที่ดินบนดวงจันทร์ ด้วยเหตุนี้ หลายปัญหาจึงไม่ได้ผ่านการตัดสินทางกฎหมาย” นายไรนูคอฟกล่าว

ทั้งนี้ สนธิสัญญาจันทรา (Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies) ที่ได้รับการอนุมัติจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อปี 2522 ระบุว่า ดวงจันทร์ไม่อยู่ภายใต้การถือครองของชาติใดชาติหนึ่งด้วยการอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดวงจันทร์ กิจกรรมทั้งปวง หรือวิธีการใดก็ตาม ในปัจจุบัน รัฐชาติอนุวัติเป็นภาคีเพียง 18 รัฐ และอีก 4 รัฐชาติลงนามแล้วแต่ยังมิให้สัตยาบัน