ลุค เพอร์รี วัย 52 พระเอกซีรีส์ดังยุค90 เสียชีวิต เส้นเลือดในสมองแตก

ลุค เพอร์รี พระเอกซีรีส์ดังยุค 90 เบฟเวอร์ลี ฮิลส์ เสียชีวิตวัยเพียง 52

ลุค เพอร์รี – เอพี รายงานข่าวเศร้าของวงการบันเทิงฮอลลีวู้ด เมื่อ ลุค เพอร์รี พระเอกซีรีส์ดังในยุค 90 เรื่อง Beverly Hills, 90210 เสียชีวิตด้วยอาการหลอดเลือดในสมองแตก ขณะอายุเพียง 52 ปี

อาร์โนลด์ โรบินสัน โฆษกประจำตัวของพระเอกคนดัง แจ้งข่าวนี้และว่าครอบครัวของเพอร์รี ทั้งลูกๆ คือ เจก และโซฟี รวมถึงเวนดี แมดิสัน เบาเออร์ คู่หมั้น และมินนี ชาร์ป อดีตภรรยา ห้อมล้อมเฝ้าชายหนุ่มในจังหวะที่จากไป หลังจากพระเอกหนุ่มถูกส่งตัวจากบ้านพักในย่านเชอร์มาน โอกส์ นครลอสแองเจลิส เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินตั้งแต่วันพุธที่ 27 ก.พ.

“ครอบครัวของเขาขอบคุณกำลังใจและการภาวนาจากทั่วโลกที่หลั่งไหลไปถึงลุค และขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาไว้ทุกข์นี้” โฆษกของดาราหนุ่มกล่าว

เพอร์รี่ เกิดที่เมืองชนบท เฟรเดอริกทาวน์ รัฐโอไฮโอ ก่อนเข้าวงการและสร้างชื่อในซีรีส์ เบฟเวอร์ลี ฮิลส์ 90210 ในบท ดีแลน แม็กเคย์ ออกฉายปีค.ศ. 1990 ถึง 2000 จนเป็นขวัญใจสาวๆ นอกจากนี้ยังมีผลงานซีรีส์ Riverdale ที่โด่งดังอีกเรื่อง

ส่วนผลงานภาพยนตร์ ได้แก่ The Fifth Element และ 8 Seconds รวมถึง American Strays ปรากฏในดราม่าของเอชบีโอเรื่อง Oz และให้เสียงพากย์การ์ตูน The Incredible Hulk และ Mortal Kombat ผลงานใหม่ๆ ในช่วงท้ายของชีวิต ได้แก่ซีรีส์ Ties That Bind และ Body of Proof

หลังข่าวการเสียชีวิตของเพอร์รีเผยแพร่ออกไป บรรดานักแสดงที่เคยร่วมงานใน “90210” ต่างเขียนไว้อาลัยถึงลุค เพอร์รี