ทรัมป์ประกาศรับรอง “ที่ราบสูงโกลัน” เป็นของ “อิสราเอล”

ทรัมป์ประกาศรับรอง – วันที่ 22 มี.ค. บีบีซี รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่สหรัฐอเมริกาจะให้การรับรองอำนาจอธิปไตยของอิสราเอล ชาติพันธมิตรสหรัฐ เหนือ “ที่ราบสูงโกลัน” ซึ่งอิสราเอลสามารถยึดครองได้จากซีเรียเมื่อปี 2510 ในช่วงสงครามหกวัน

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019