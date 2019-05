หาเรื่องตาย! หนุ่มห้าว กระโดดถีบขาคู่ใส่ “คนเหล็ก” สุดสตรองบอกนึกว่าโดนคนชน

สำนักข่าวต่างประเทศ ได้รายงานเหตุการณ์สุดระทึก หลังมีหนุ่มเสี่ยงตาย กระโดดถีบ อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ จนหน้าคว่ำ ซึ่งระบุว่าเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ ไปร่วมงานเทศกาลกีฬาประจำปีรายการ ‘อาร์โนลด์ คลาสสิค เฟสติวัล’ ที่ศูนย์ประชุมแซนด์ตัน ในนครโจฮันเนสเบิร์ก ของประเทศแอฟริกาใต้

และระหว่างที่ อาร์โนลด์ กำลังแจกลายเซ็นและถ่ายรูปให้กับแฟนๆ อยู่นั้นกลับมีชายคนหนึ่งกระโดดถีบขาคู่เข้าข้างหลังของ อาร์โน จนกระเด็น ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะเข้าไปควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไว้

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.

— Arnold (@Schwarzenegger) 18 พฤษภาคม 2562