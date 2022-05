แสงไฟเรือประมง หักเห เปลี่ยนท้องฟ้าในจีนเป็น “สีแดงฉาน”

วันที่ 8 พ.ค. โกลเบิล ไทม์ หนังสือพิมพ์ทางการจีน รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ “ท้องฟ้าสีแดงฉาน” ปรากฏการณ์หายากยิ่ง ในนครโจวซาน มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พ.ค. ผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นต่างถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอท้องฟ้าสีแดงฉาน กลายเป็นหนึ่งในประเด็นฮอตบนเว่ยป๋อ สื่อสังคมออนไลน์จีน

กรมอุตุนิยมวิทยาโจวซานประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. ว่า สาเหตุเกิดจาก “การหักเหและการกระเจิงของแสง” เป็นไปได้มากที่สุดที่จะมาจากไฟเรือในท่าเรือ

“หมอกและเมฆปกคลุมหนาในนครโจวซานเมื่อวันเสาร์ที่ 8 พ.ค. และฝนตกปรอยๆ ในช่วงเวลาท้องฟ้าสีแดงฉาน ซึ่งอาจเกิดจากการสะท้อนของแสงจากเมฆระดับต่ำ และเมื่อสภาพอากาศแจ่มใส น้ำในชั้นบรรยากาศจะก่อละอองลอยซึ่งหักเหและกระเจิงแสงไฟเรือประมงและทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงอย่างที่ประชาชนเห็น” เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาโจวซานอธิบาย

ขณะที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบางคนชี้ถึงท้องฟ้าสีแดงฉานที่เคยปรากฏเป็นเวลา 9 วัน ในหลายประเทศ ในคริสต์ศักราช 1770 (พ.ศ. 2313) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นอ้างในบทความทางวิชาการในปี 2560 ว่า สาเหตุเกิดจากกิจกรรมพลังงานสุริยะขนาดใหญ่

ส่วนผู้เชี่ยวชาญจากคณะนักวิจัยฟิสิกส์อวกาศ แห่งมหาวิทยาลัยโลกศาสตร์จีนในนครอู่ฮั่น บอกว่า กิจกรรมพลังงานสุริยะและสนามแม่เหล็กของโลกเมื่อวันเสาร์ที่ 8 พ.ค. ปกติและไม่มีสัญญาณความผิดปกติในกิจกรรมพลังงานสุริยะ ตามบันทึกการสังเกตการณ์

Red sky in Zhoushan, China, on the evening of May 7th, 2022!!#RedSky #China pic.twitter.com/gcjPrdr2PN

— My thoughts too (@my_thoughts_too) May 9, 2022