กลุ่มชายชุดดำ ขึ้นไปวิ่งบนหลังคารถไฟ นิวยอร์ก ตำรวจติดตามตัว

วันที่ 14 มิ.ย. นิวซีแลนด์เฮรัลด์ รายงานว่า กลุ่มชายพิเรนทร์ 8 คน ขึ้นไปบนหลังคารถไฟที่ข้ามสะพานวิลเลียมสเบิร์กที่มีชื่อเสียงของนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.

Yo WTF!? These people just came over the Williamsburg bridge on top of the train. pic.twitter.com/osEtX4a0cp

— GOOSE (@GooseyMane) June 11, 2022