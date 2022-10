วันที่ 15 ต.ค.เอเอฟพีรายงานว่า BTS หรือ บีทีเอส บอยด์แบนด์เกาหลีระดับโลกรวมตัวขึ้นแสดงฟรีคอนเสริ์ตในนครปูซาน เพื่อสนับสนุนความพยายามของเกาหลีใต้ในการแข่งขันเป็นเจ้าภาพเวิลด์เอ็กซ์โปหรืองานมหกรรมนิทรรศการนานาชาติ แม้บีทีเอสประกาศว่ากำลังหยุดพักจากกิจกรรมการแสดงกลุ่มไปเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีแฟนเพลงราว 100,000 คนเข้าร่วมในวันนี้ (15 ต.ค.2565) ภายใต้ คอนเสิร์ต “บีทีเอส (ใกล้เข้ามา) อิน ปูซาน หรือ BTS <Yet To Come> in BUSAN” และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วงบีทีเอสสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้หลายพันล้านดอลล่าร์สหรัฐและบริษัทของบีทีเอสทำกำไรพุ่งอย่างรวดเร็ว แม้งานแสดงเสิร์ตคอนเสร็จน้อยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บีทีเอส ประกาศหยุดรับงานโชว์กลุ่มเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากสมาชิกวงจะออกผลงานเดี่ยว โดยราว 1 เดือนหลังประกาศพักเบรก สมาชิกวงบีทีเอสได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลขึ้นแท่นเป็นแอมบาสซาเดอร์ทางการ หรือทูตเพื่อการแข่งขันเป็นเจ้าภาพเวิลด์เอ็กซ์โปของนครปูซานประจำปีค.ศ.2030 หรือปีพ.ศ.2573 อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีคู่แข่งอีก 3 ชาติได้แก่ ยูเครน อิตาลีและซาอุดีอาระเบีย โดยองค์การนิทรรศการนานาชาติมีกำหนดโหวตประเทศที่ชนะการแข่งขันในปีหน้า

งานแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้น

ขณะที่ความเป็นไปได้ในการเข้ารับเกณฑ์ทหารยังคงเป็นประเด็นใหญ่สำหรับบีทีเอส ซึ่งสมาชิกวงอายุตั้งแต่ 25 ปีอย่างจองกุกหรือชอน จองกุก ไปจนถึงจิน หรือคิม ซอกจินที่มีอายุ 29 ปี ต้องลงทะเบียนเข้าเกณฑ์ทหารในปีหน้า มิเช่นนั้นจะเสี่ยงถูกจับเข้าคุก

ทั้งนี้ ชายชาวเกาหลีใต้ทุกคนที่ร่างกายสมบูรณ์และอายุต่ำกว่า 30 ปี ต้องรับใช้ชาติในกรมทหาร 2 ปี เนื่องจากในทางเทคนิกเกาหลีใต้ยังอยู่ในภาวะสงครามกับเกาหลีเหนือ

เมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่า วงบีทีเอสอาจได้รับอนุญาตให้ทำการแสดงและเตรียมตัวสำหรับงานคอนเสริ์ตระดับนานาชาติต่อไป ขณะอยู่ระหว่างรับใช้ชาติ

นอกจากผลงานเพลงแล้ว บีทีเอสเป็นผู้แทนในการเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าระดับโลกในประเด็นต่างๆตั้งแต่แบล็กไลฟส์แมตเทอร์ ไปจนถึงการต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติชาวเอเชียในประเทศสหรัฐอเมริกา

