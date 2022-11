แผ่นดินไหว ขนาด 6.0 ทางตะวันตกของตุรกี มีผู้บาดเจ็บครึ่งร้อยคน

วันที่ 23 พ.ย. บีบีซี รายงานว่า แผ่นดินไหว ขนาด 6.0 พื้นที่ทางตะวันออกของตุรกี ใกล้เมืองดุซเจ ห่างจากนครอิสตันบูล เมืองใหญ่ที่สุดของตุรกี ไปทางตะวันออกราว 210 กิโลเมตร นอกจากนี้ มีรายงานแผ่นดินไหวขนาด 4.7 อีก 20 นาทีต่อมา

เจ้าหน้าที่ระบุว่า แรงสั่นสะเทือนแรงเพียงพอที่จะรู้สึกได้ในนครอิสตันบูล และกรุงอังการา เมืองหลวง มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 35 คน

ขณะที่การประเมินความลึกของแผ่นดินไหวแตกต่างกันไปตั้งแต่ 2 กิโลเมตร ถึง 10 กิโลเมตร

มีรายงานว่าไฟฟ้าขัดข้องในภูมิภาคดังกล่าว ตลอดจนผู้อยู่อาศัยบางคนที่กระโดดลงมาจากระเบียง

สุเลย์มาน ซอยลู รัฐมนตรีกิจการภายในตุรกี ระบุว่า ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต แต่ภายหลังสำนักงานภัยพิบัติของตุรกีระบุว่า มีผู้บาดเจ็บ 32 คนในเมืองดุซเจ, 1 คนในนครอิสตันบูล, 6 คน ในเมืองซองกุลดัค ชายฝั่งทะเลดำ และ 1 คนในเมืองโบลู ทางตะวันออกเฉียงใต้

Footage of the moment 5,9 magnitude #quake hit Düzce in northern Turkey. Tremors also felt across Istanbul and Ankara. 18 aftershocks recorded. No casualties or major damage reported so far. In Nov 99 in a 7,2 quake that hit Düzce over 800 ppl were killed pic.twitter.com/PUkZxGjl9N

— Selin Girit (@selingirit) November 23, 2022