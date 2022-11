ลือสนั่น! เจ้าชายซาอุฯ เปย์หนัก มอบรถโรลส์รอยซ์ให้นักเตะคนละคัน หลังเอาชนะตัวเต็งแชมป์โลก อาร์เจนตินา

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สุดเซอร์ไพรส์ให้กับวงการลูกหนัง ฟุตบอลโลก 2022 ซาอุดีอาระเบีย พลิกล็อกยิงแซงชนะ เต็งแชมป์ อาร์เจนตินา 2-1 ในกลุ่มซีนัดแรก สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นทีมเอเชียทีมแรกที่สามารถเอาชนะอาร์เจนตินาด้วยสองประตูคว้าแชมป์นัดเปิดสนาม

งานนี้ทำชาวซาอุฯดีใจกันทั่วประเทศจนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัล ซาอุด แห่งซาอุดีอาระเบียทรงถึงกับประกาศให้วันพุธที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดราชการพิเศษ (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

ความสำเร็จที่ราบรื่นของทีม แอร์กเว เรอนาร์ โค้ชฟุตบอลอาชีพชาวฝรั่งเศส ได้รับความชื่นชมจากหลาย ๆ คน ทั้งนี้ ยังมีข่าวลือแซ่ดทางโซเชียลมีเดียว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน หรือ ‘MBS’ มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย มอบของขวัญสุดพิเศษให้นักเตะทุกคน นั่นก็คือรถยนต์หรู โรลส์รอยซ์ รุ่น Rolls Royce Phantom หลังจากชัยชนะเหนืออาร์เจนตินา

ของขวัญสุดหรู น้อยแต่มากจากเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมานถึงผู้เล่นชาวซาอุดีอาระเบียกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ ซูเฮล เซธ นักธุรกิจชาวอินเดียและ อับวาบ อัลวี นักเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในผู้ที่อัปโหลดข่าวว่าผู้เล่นชาวซาอุดีอาระเบียได้รับรถโรลส์รอยซ์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล

อ้างอิงจาก Rolls Royce Pasadena ราคาสำหรับรุ่น Phantom ที่เปิดตัวในปี 2022 อยู่ที่ 460,000 ถึง 550,000 เหรียญสหรัฐ หรือนำเข้าพร้อมภาษีในประเทศไทยเทียบเท่า 53,500,000 – 59,500,000 บาท

