จีนเร่งหาเหยื่อ – ไชน่าเดลี และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานวันที่ 16 ม.ค. ว่า หน่วยกู้ภัยในมณฑลเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศจีน เร่งค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดที่ โรงงานพันจิน เฮาเอ่อ เคมีคอล โรงงานผลิตสารเคมี เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.ตามเวลาท้องถิ่น

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุ และยืนยันพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายวิตกว่าอาจมีเหยื่อจำนวนมากติดอยู่ในโรงงานขณะเกิดเหตุ เนื่องจากพันจิน เฮาเอ่อ เคมีคอล เป็นโรงงานขนาดใหญ่และมีพนักงานกว่า 2,500 คน

⚠️ HAPPENING NOW: Massive explosion at a chemical plant in Panjin, Liaoning province of China. Blast heard throughout the region. pic.twitter.com/UiEcIlp4i4

