อินโดฯเร่งช่วย กบฎปาปัวเผาเครื่องบินพาณิชย์-จับนักบินกีวี่ตัวประกัน

อินโดฯเร่งช่วย – วันที่ 7 ก.พ. รอยเตอร์รายงานว่า ทางการอินโดนีเซียเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังกองกำลังแบ่งแยกดินแดนปาปัวก่อเหตุเผาทำลายเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กและจับตัวนักบินสัญชาตินิวซีแลนด์ไปเป็นตัวประกันที่จังหวัดปาปัวทางตะวันออกของประเทศ

นายอิกนาเชียส เบนนี อาดี ปราโบโว โฆษกสำนักงานตำรวจปาปัว กล่าวว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังกับทหารรุดหน้าไปยังพื้นที่เป้าหมายแล้วเพื่อค้นหาตัวนักบินและผู้โดยสารอีก 5 คน

It was reported that the Pilatus PC-6 plane belonging to SusiAir was set on fire by the Armed Criminal Group (KKB) shortly after landing at Paro Airport, Nduga, Papua, Tuesday, 7 February 2023.https://t.co/KgaKXbBl2W pic.twitter.com/spCokIaq3P

— Roni Sontani (@Roni_Sont) February 7, 2023