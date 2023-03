อิหร่านจับ “ร้อยคน” – เอเอฟพี รายงานวันที่ 13 มี.ค. ว่า กระทรวงกิจการภายในอิหร่านแถลงความคืบหน้าเหตุ แก๊สพิษ โจมตีโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพ.ย.2565 ว่า ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า 100 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

เป็นเหตุให้นักเรียนกว่า 5,000 คน จากโรงเรียน 230 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนใน 25 จังหวัดจากทั้งหมด 31 จังหวัดทั่วประเทศ ต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ หายใจติดขัด และเป็นลมหมดสติ

โดยนักเรียนที่ได้รับผลกระทบให้การตรงกันว่าก่อนมีอาการจะได้กลิ่นเหม็นรุนแรง ทางการยังระบุเชื่อว่าการโจมตีนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับ ขบวนการประชาชนมุญาฮิดีนอิหร่าน (เอ็มอีเค) องค์กรสังคมนิยมอิสลามต่อต้านรัฐบาลอิหร่าน

Crisis over suspected Iran schoolgirl poisonings escalates

Alleged poisonings began in November in the Shiite holy city of Qom. Reports now suggest schools across 21 of Iran’s 30 provinces have seen suspected cases.#Iran #IranianSchoolgirls pic.twitter.com/vwjnbD7QCd

— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) March 5, 2023