โลกโซเชียลแตกตื่น หลังมีการโพสต์คลิปเส้นแสงประหลาดปรากฏบนท้องฟ้าในช่วงค่ำของรัฐแคลิฟอร์เนีย

เอพี รายงานว่า โลกโซเชียลแห่แชร์ “คลิปแสงประหลาดบนท้องฟ้า” บริเวณเมืองแซคราเมนโต สร้างความแตกตื่นให้กับผู้พบเห็นจำนวนมาก โดยผู้แชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวชื่อ นายเจ็ม เฮอร์นันเดซ ชาวแคลิฟอร์เนียที่อาศัยอยู่ในเมืองซาคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ สามารถถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่มีเส้นแสงประหลาดเคลื่อนที่ผ่านท้องฟ้าในยามค่ำคืนนานกว่า 40 วินาที ในขณะที่เขากำลังฉลองวันนักบุญแพทริกอยู่กับครอบครัว

โดยเขาได้นำคลิปดังกล่าวไปโพสต์ในอินสตาแกรม เพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันหาคำตอบว่า เส้นแสงประหลาดดังกล่าวคืออะไร? โดยเขาระบุว่า เขารู้สึกช็อกมากที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ และทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้พร้อมกับเขา ต่างก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเช่นกัน

Mysterious streaks of light were seen in the sky in the Sacramento area Friday night, shocking St. Patrick’s Day revelers who then posted videos on social media of the surprising sight. https://t.co/Zpuu8G8q5P pic.twitter.com/N0x0AMuwV4

— The Associated Press (@AP) March 19, 2023