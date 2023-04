ตำรวจล่าตัว “เจ้าสาว” – บีบีซี รายงานเหตุสุดพิสดารใน ประเทศอินเดีย หลังจากตำรวจรัฐอุตตรประเทศ ตอนเหนือของประเทศ ตามจับเจ้าสาวหมาดๆ หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีใช้อาวุธปืนอย่างประมาทจากกรณียิงปืนฉลองในพิธีงานแต่ง

รายงานระบุว่าวิดีโอที่มีการเผยแพร่บนโลกโซเชียลแสดงภาพเจ้าสาวคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ เจ้าบ่าวในพิธีแต่งงาน หยิบปืนขึ้นมาและยิงขึ้นบนฟ้าสี่นัด

