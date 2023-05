แฮร์รี-เมแกนถูก “ปาปารัสซีขับรถตาม” – บีบีซี รายงานวันที่ 18 พ.ค. ว่า โฆษก เจ้าชายแฮร์รี พระราชโอรสใน สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร และ เมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ พระชายา ออกแถลงการณ์ต่อกรณีที่เจ้าชายแฮร์รี เมแกน มาร์เคิล และ นางดอเรีย แร็กแลนด์ แม่ของเมแกน เผชิญหน้ากับเหตุการณ์รถยนต์หลายคันของกลุ่มปาปารัสซีไล่ตาม หลังร่วมงานมอบรางวัลในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันอังคารที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดยระบุว่ารถขับตามอย่างไม่ลดละเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมงและเกือบบานปลายกลายเป็นเหตุรถชนหลายครั้ง ด้านสำนักงานตำรวจนครนิวยอร์ก (เอ็นวายพีดี) ยืนยันว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจริง แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ และยังไม่มีการจับกุม

This is the video of Meghan Markle and Prince Harry’s alleged “near catastrophic crash.” 🚕📸⬇️

The Sussex’s ditched their 4 vehicle motorcade to get into a Taxi for a photo op.

They had multiple NYPD vehicles escorting the taxi in a heavily guarded secure motorcade.

The… pic.twitter.com/PhMJk8t8m4

