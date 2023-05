อินเดียจับหนุ่ม “กระหน่ำแทง” – สเตรตส์ไทมส์ รายงานความคืบหน้าอาชญากรรมสะเทือนขวัญใน อินเดีย กรณีชายหนุ่มสังหารอดีตแฟนสาวโดยกระหน่ำแทงและทุบตีจนเสียชีวิตอย่างอนาถหลังถูกหญิงสาวสะบั้นรัก

ขณะที่ตำรวจระบุจากการสอบสวนเบื้องต้นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านในกรุงนิวเดลี เมืองหลวง แต่กลับไม่มีใครช่วยเหลือเหยื่อ

รายงานระบุว่าตำรวจจับกุมนายซาฮิล ช่างซ่อมตู้เย็นวัย 20 ปี ในรัฐอุตตรประเทศ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. หลังทำร้ายร่างกายและสังหารน.ส.สักศี วัย 16 ปี ในย่านโรหิณีของกรุงนิวเดลี เมื่อเย็นวันที่ 28 พ.ค. จากนั้นขึ้นรถบัสหลบหนีไปยังรัฐทางเหนือซึ่งอยู่ติดกัน

A 16-year-old girl was murdered by a 20-year-old man in Delhi’s Rohini. She was stabbed multiple times and later hit with a boulder. CCTV footage showed the people passing by without trying to intervene or stop the attack. pic.twitter.com/MpoyRvJpZN

