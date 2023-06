มุ่งมั่นจนสำเร็จ เด็กจีนวัย 15 ปีผู้อยากเป็นหมอสานฝันตนเองจนสำเร็จได้เรียนจนจบปริญญาโทโดยไม่ต้องสอบ

จีนมีวิธีส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถด้านวิชาการหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือโครงการ ‘ห้องเรียนเยาวชน’ (少年班) ที่เป็นการดึงดูดเด็กมัธยมต้นหัวกะทิทั่วประเทศของมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยให้สิทธิพิเศษเป็นการเรียนต่อในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสอบ

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า น้องหลินหลิน เด็กหญิงชาวจีนวัย 15 ปีจากมณฑลเสฉวน กลายเป็นเด็กม.ต้นเพียงคนเดียวในมณฑลที่สามารถเข้าเรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาโทได้โดยไม่ต้องสอบ เนื่องจากผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนเยาวชนของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ซึ่งจัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของจีน

ตามรายงานระบุว่า น้องหลินหลิน ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตหวานต๋าในเมืองกว่างหยวน มณฑลเสฉวน เป็นผู้มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นเลิศมาโดยตลอด เธอมักสอบได้ 100 คะแนนเต็มเป็นประจำ อีกทั้งยังเคยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนมัธยมต้นระดับชาติ แถมยังเคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ประกาศเสียงตามสายของโรงเรียนด้วย

นอกจากพรสวรรค์แล้วเธอยังเป็นคนที่ขยันและไม่ย่อท้อ ชอบท้าทายตัวเองอยู่เสมอ “ถ้าไม่อยากเสียใจภายหลัง ก็ควรจะพยายามตั้งแต่ตอนยังเป็นวัยรุ่น จะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำ” คำกล่าวของเด็กสาวผู้ฝันอยากเป็นหมอช่วยรักษาผู้คน

อย่างไรก็ตาม หลินหลินได้บอกกับสื่อท้องถิ่นว่า ความสำเร็จจากการมุ่งมั่นของเธอในครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากทางโรงเรียนและครู อีกส่วนหนึ่งมาจากแม่ของเธอที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนเธอตลอดมา เธอยังฝากถึงทุกคนที่มีความฝันแบบเดียวกันว่า ทุกชีวิตไม่มีใครราบรื่น โดยเธอมักจะพบกับความยากลำบากในกระบวนการเรียนรู้ แต่เมื่อเผชิญกับความยากลำบาก เราต้องปรับความคิดของเราให้ทันเวลาและมีความมั่นใจและเชื่อมั่นอย่างมากที่จะเอาชนะความยากลำบาก

ทั้งนี้ ห้องเรียนเยาวชนเป็นการศึกษารูปแบบพิเศษของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเพียง 3 แห่งทั่วประเทศจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) มหาวิทยาลัยตงหนาน (Southeast University) และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (University of Science and Technology of China)

เด็กที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของห้องเรียนเยาวชนจะต้องมีอายุต่ำกว่า 15 ปี มีความสามารถทางวิชาการ เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นผู้มีแรงจูงใจในการเรียน มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีสุขภาพจิตดี และมีร่างกายแข็งแรง รวมถึงต้องผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบความรู้โดยรวม

โดยตลอดทั้งโครงการจะได้เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทเป็นเวลา 8 ปี ประกอบด้วยการเรียนเตรียมความพร้อม 2 ปี ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโทอีก 2 ปี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วปริญญาโทของจีนจะเรียนนาน 3 ปี ดังนั้นเด็กเหล่านี้จะใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเด็กในระบบทั่วไป 2 ปี และจะได้ทั้งวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงรับแค่ 200 คนเท่านั้น และจำกัดจำนวนผู้สมัครไม่เกิน 2,000 คนจากทั่วประเทศ ส่วนค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ 6,600 หยวน (ราว 32,000 บาท) ต่อปีการศึกษา

นักเรียนในห้องเรียนเยาวชนสามารถเลือกวิชาเอกที่ตนสนใจได้ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาพลังงาน สาขา AI สาขาฟิสิกส์วัสดุ และสาขาวิศวกรรมต่างๆ เช่น การควบคุม ระบบออโตเมชัน เป็นต้น