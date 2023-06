ชาวบ้านแฉผู้รับเหมาชุ่ย กินงบทำถนน จากลาดยางเป็นเพียง “พรม” มียางมะตอยบาง ๆ ราดทับ ด้านผู้รับเหมาอ้าง ใช้เทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมัน

ตามรายงานของสื่ออินเดีย ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเขตจัลนา รัฐมหาราษฏระ ได้ทำการร้องเรียนผ่าน ส.ส. ขอให้ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านที่ทรุดโทรม จนกระทั่งเมื่อเดือนก่อน ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมแซมถนน

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านดีใจได้ไม่นาน เมื่อรับรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นเพียงการหลอกลวงของผู้รับเหมา ถนนลาดยางที่คิดไว้นั้น เป็นแค่ “พรม” ที่ราดด้วยยางมะตอยบาง ๆ

เมื่อเห็นได้ชัดว่าผู้รับเหมาทำงานอย่างทุจริต ชาวบ้านจึงอัดวิดีโอเพื่อแฉการทำงานครั้งนี้ ด้วยการยก “ถนน” ให้เห็นชัด ๆ

ตามรายงาน ถนนเส้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาถนนในชนบทของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี (Prime Minister Rural Roads Scheme) ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอ้างว่าได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดของเยอรมันในการสร้างถนน

อย่างไรก็ตาม ดังที่เห็นในวิดีโอ “คำกล่าวอ้าง” ของผู้รับเหมาไม่เป็นความจริง ชาวบ้านได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการกับผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน

