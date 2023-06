จับหนุ่มใหญ่ “ฆ่าหั่นศพ” – สเตรตส์ไทมส์ รายงานความคืบหน้าเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญในประเทศอินเดียว่า ตำรวจจับกุมนายมาโนช เซน อายุ 56 ปี ผู้ต้องสงสัยสังหารหญิงคนรักก่อนหั่นอวัยวะและนำชิ้นส่วนไปต้มในหม้อสุญญากาศ

หลังจากเพื่อนบ้านคนหนึ่งแจ้งความว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าจากห้องพักของนายเซนซึ่งอยู่บนชั้น 7 ของอพาร์ตเมนต์บนถนนมิรา ในนครมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ทางตะวันตกของประเทศ

เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังรุดตรวจสอบก่อนช็อกหนักเพราะมีชิ้นส่วนมนุษย์ใส่อยู่ในกระป๋องหลายใบ บางส่วนอยู่ในโถปั่น และบางส่วนอยู่ในหม้อต้มแบบสุญญากาศ

Saraswati Murder Case, Mira Road, Accused Manoj Sane remanded to police custody till 16th June, 2023

Manoj was arrested last night from Mira Road after he reportedly killed his 32-year-old live-in partner Saraswati and even chopped her body into pieces pic.twitter.com/QogyKhVmMI

— City Headlines News (@cityheadlines17) June 8, 2023