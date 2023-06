เบลารุสคุยบิ๊กแวกเนอร์ – บีบีซี รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ใน ประเทศรัสเซีย หลังจาก นายเยฟเกนี ปริโกซิน หัวหน้า กลุ่มแวกเนอร์ กองกำลังทหารรับจ้าง ประกาศผ่านทางเทเลแกรมว่า สมาชิกแวกเนอร์ราว 25,000 คนพร้อมสู้กับกองกำลังรัสเซีย และเคลื่อนกำลังพลมุ่งหน้าขึ้นเหนือซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซียว่า

ทำเนียบประธานาธิบดีเบลารุสระบุด้วยว่า นายปริโกซินตกลงที่จะ “หยุด” การเคลื่อนไหวของทหารแวกเนอร์ที่กำลังรุกคืบเข้าสู่เมืองหลวงของรัสเซีย

รายงานระบุว่า ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ผู้นำเบลารุส หารือกับนายปริโกซินซึ่งตกลงที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของกองกำลังทหารแวกเนอร์ และจะลดระดับความตึงเครียดของสถานการณ์

“นายปริโกซินยอมรับข้อเสนอของนายลูคาเชนโกที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของกลุ่มแวกเนอร์ในดินแดนของรัสเซีย และดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อลดความตึงเครียด” สถานีโทรทัศน์รอสซิย่า 24 ระบุจากคำกล่าวอ้างของฝ่ายสื่อสารของทำเนียบประธานาธิบดีลูคาเชนโก

Digging up the road to make roadblocks. Lipetsk. pic.twitter.com/ObDcEHFPOo

— Michael Weiss (@michaeldweiss) June 24, 2023