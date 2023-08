ปากีสถานแตกตื่น “สิงโต” หลุดจากรถ-เดินชิลบนถนนนาน 2 ชั่วโมงก่อนถูกจับ

ปากีสถานแตกตื่น – สเตรตส์ไทมส์ รายงานเหตุระทึกในนครการาจี ทางตอนใต้ของ ปากีสถาน หลังจาก “สิงโต” ตัวหนึ่งหนีออกจากรถและเดินเพ่นพ่านท่ามกลางการจราจรหนาแน่น สร้างความตกตะลึงและหวาดผวาให้กับผู้คนในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมงก่อนถูกจับตัวได้ในที่สุด

เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา ระหว่างเจ้าของกำลังขนย้ายสิงโตที่โตเต็มวัย แต่สิงโตเกิดหลุดออกมาเดินเตร็ดเตร่สุดชิลบนถนนสายหลักของนครการาจีในช่วงการจราจรติดขัด ก่อนเดินเข้าไปในชั้นใต้ดินของอาคารหลังหนึ่ง

A lion was caught on camera walking down Shahrah-e-Faisal, the main artery of the city, on Tuesday evening.

The pedestrians and car passengers passing by were caught in surprise witnessing a wild life animal roaming around the busiest roads of Karachi. #etribune #Karachi… pic.twitter.com/dcHDS1SOOI

— The Express Tribune (@etribune) August 29, 2023