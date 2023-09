เกิดเหตุถังน้ำมันปริศนาขนาดใหญ่ร่วงตกจากฟ้าในตุรกี ทับรถที่จอดพังยับ 3 คันรวด เบื้องต้นคาดมาจากเครื่องบินรบ

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยเกิดเหตุถังเชื้อเพลิงหลุดออกจากตัวเครื่องบินที่กำลังแล่นอยู่ ทำให้ถังเชื้อเพลิงตกลงมาบริเวณลานจอดรถในกรุงอังการา จนรถยนต์ได้รับความเสียหายหน้ารถพังยับ 3 คัน เคราะห์ดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต เบื้องต้นคาดถังเชื้อเพลิงดังกล่าวอาจตกมาจากเครื่องบินรบ F-4

#BREAKING: Pilot of a McDonnell Douglas F-4E Phantom II (Terminator 2020) fighter jet of #TurkishAirForce / #THK jettisoned external fuel tank of his aircraft over Ankara, capital city of Turkiye. The external fuel tank fell on two cars. pic.twitter.com/hYo0sE8qgX

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 4, 2023