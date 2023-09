สหรัฐฯขอเบาะแสจากสังคม ช่วยตามหาเครื่องรุ่นใหม่ตกแต่ยังหาไม่พบ

สหรัฐฯขอเบาะแสจากสังคม – วันที่ 18 ก.ย. บีบีซีรายงานว่า กองทัพสหรัฐอเมริกาประกาศขอความช่วยเหลือจากประชาชนช่วยค้นหาหรือส่งเบาะแสตำแหน่งตกของเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ เอฟ-35บี ของเหล่านาวิกโยธิน หลังนักบินดีดตัวออกเพราะเครื่องขัดข้อง

รายงานระบุว่า ตำแหน่งสุดท้ายของเครื่องเอฟ-35บีนั้นบินอยู่เหนือน่านฟ้าของรัฐเซาท์ แคโรไลนา ทางภาคใต้ของประเทศ ส่วนนักบินที่ดีดตัวออกมานั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและอาการอยู่ในภาวะปลอดภัยแล้ว ขณะที่สาเหตุนั้นเบื้องต้นคาดว่าเป็นระบบขัดข้อง

ฐานทัพอากาศร่วมชาร์สตัน รัฐเดียวกัน ระบุผ่านเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์เดิม) ว่าเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินกำลังระดมกำลังค้นหาเครื่องลำดังกล่าว โดยมุ่งไปที่ทะเลสาบมูลทรีและแมริออน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการหาตำแหน่งตกของเครื่องลำดังกล่าวด้วย

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023