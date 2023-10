พอกันที ผัวใจสลาย เดือดทุ่มจอเกมพังยับ หลังเมียแอบลบไอดีเกม NBA 2K ที่ทุ่มเงินสร้าง เหตุเพราะผัวไม่สนใจ

คลิปวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้บัญชีเอกซ์ (ชื่อเดิม ทวิตเตอร์) @CCTV IDIOTS เผยแพร่คลิปสามีที่กำลังหัวร้อนทุ่มจอมอนิเตอร์ที่ไว้เล่นเกมทิ้ง พร้อมตะโกนด่าภรรยาด้วยน้ำเสียงแสนสิ้นหวัง เนื่องจากภรรยาของเขาแอบลบไอดีเกมดังทิ้ง เพราะเขาเอาแต่เล่นเกมไม่สนใจเธอ

Girlfriend deleted her boyfriend’ NBA 2k account because she wasn’t getting enough attention from him pic.twitter.com/dMyYfN9Rf7

