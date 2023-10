เปิดนาทีระเบิด หลังสิ้นเสียงสวดมนต์ งานพยาน​พระยะโฮวาในอินเดีย คร่า 1 ชีวิต เจ็บหลายสิบราย หนีตายกว่า 2,000 คน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน เมื่อวันที่ 29 ต.ค. เกิดเหตุระเบิดอย่างน้อย 3 ครั้ง ณ เมืองคาลามัสเซรี

ทางตอนใต้ของรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ขณะเกิดเหตุกลุ่มคริสเตียนกลุ่มหนึ่งกำลังจัดการประชุมประชาคมของพยานพระยะโฮวาระดับภูมิภาคเป็นเวลา 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คน

ตามการสอบสวนเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ระเบิดชั่วคราวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 36 ราย เชค ดาร์เวช ซาเฮบอธิบดีกรมตำรวจ รัฐเกรละกล่าวกับผู้สื่อข่าว ส่วนแอนโทนี ราจู รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัฐ กล่าวว่า มีประชาชนมากกว่า 10 คนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไฟไหม้และอาการสาหัสซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน และกระทรวงสาธารณสุขในรัฐเกรละยังได้สั่งให้โรงพยาบาลหลายแห่งให้การรักษาอย่างดี

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมัตรุภูมิอ้างจากพยาน ระบุว่า มีเหตุระเบิดอย่างน้อย 3 ครั้งเกิดขึ้นภายในหอประชุม โดยไม่กี่วินาทีหลังจากการสวดมนต์ในวันนั้นสิ้นสุดลง การระเบิดครั้งแรกก็เกิดขึ้นที่ใจกลางห้องโถง หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้ยินเสียงระเบิดพร้อมกันทั้งสองด้านของห้องโถง

เมื่อถูกถามว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือไม่ อธิบดีกรมตำรวจกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ในขั้นตอนนี้ ฉันไม่สามารถพูดอะไรได้ หลังจากสอบสวนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถยืนยันรายละเอียดได้” ซึ่งตำรวจกำลังแต่งตั้งทีมสืบสวนพิเศษและจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการเริ่มแชร์วิดีโอนาทีระเบิด โดยแสดงให้เห็นว่าห้องประชุมถูกไฟลุกท่วมทันทีหลังการระเบิด เก้าอี้และพรมที่ถูกระเบิดถูกไฟลุกท่วมทั้งหมด และผู้ศรัทธาที่รวมตัวกันในห้องโถงแต่แรกก็หนีไปด้วยความตื่นตระหนกเช่นกัน

#KeralaBlast: Footage of moment when the explosion occurred during a prayer meeting of Jehovah’s Witnesses, Kerala ATS is at the spot. 2000+ members of the Jehovah’s Witness were present#Kerala #keralaBlast #Kalamassery #conventioncentre #Blast #kochi #LatestUpdate #UPDATE #ATS pic.twitter.com/bc0OsjHM9k

