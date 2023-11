ตร.หวั่นลอยนวลเร่งออกหมายจับล่าตัว สาวจีนเมาซิ่งปอร์เช่ ชนคนดับ1ศพที่สหรัฐ ก่อนเผ่นหนีกลับประเทศ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานอุบัติเหตุที่กลายเป็นคดีระหว่างประเทศ เมื่อตำรวจสหรัฐ เผยคลิปวิดีโอรถหรูประสบอุบัติเหตุชนพลิกคว่ำ พบคนขับเป็นสาวชาวจีนได้รับบาดเจ็บ ส่วนคนที่นั่งมาด้วยกันเป็นชายชาวจีนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังเกิดเหตุคนขับรถหนีการประกันตัว กลับไปประเทศจีน ทำให้ตำรวจสากลต้องเผยแพร่หมายจับ

ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐ เผยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดโดยอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนทางหลวงข้ามรัฐ ในเมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ขณะที่รถ Porsche สีขาว ขับมาด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนเสียหลักไถลไปชนแบริเออร์ คอนกรีต จนรถเหินตีลังกาหลายตลบแล้วตกลงไปข้างทาง

อุบัติเหตุครั้งนี้คนขับเป็นหญิงสาวสัญชาติจีน ชื่อ นางสาวถิง เย่วัย 26 ปี ได้รับอาการบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะที่ในรถพบผู้โดยสารที่นั่งมาอีก 1 คน เป็นชายสัญชาติจีน ชื่อนายหลิว หยาเป่าวัย 27 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ขณะเดียวกัน ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัย ระบุว่า ตอนที่ไปถึงต้องใช้อุปกรณ์หนักช่วยกันนำร่างของทั้งสองคนออกมาจากรถ และพบว่าตัวคนขับรถมีอาการเมาและมีกลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเธอไม่ยอมพูด ไม่ให้ความร่วมมือใดๆ กับเจ้าหน้าที่สอบสวน

กระทั่งต่อมา หลังรักษาตัวจนหายออกจากโรงพยาบาล นางสาวถิง เย่ ได้เช่ารถไปเมืองแวนคูเวอร์ ของแคนาดา ก่อนขึ้นเครื่องบินกลับไปยังกรุงปักกิ่งของจีน ในขณะที่ทางสหรัฐกับจีนไม่มีกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน ทำให้เกิดความกังวลว่าผู้ก่อเหตุรายนี้อาจลอยนวลไม่ต้องรับโทษใดๆ

ภายหลังทางด้านสำนักงานอัยการคิง เคาน์ตี้ ได้ออกหมายจับนางสาวถิง เย่ ในข้อหาขับรถโดยความประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต โดยให้ประกันตัวเป็นเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 71.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ ล่าสุดทางด้านตำรวจสหรัฐได้ประสานอินเตอร์โพล ออกหมายจับสากล ช่วยตามหาตัวนางสาวถิง เย่ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าญาติของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในจีน จะเรียกร้องให้ทางการจีนช่วยส่งตัวนางสาวถิง เย่ เข้ารับการดำเนินคดีในสหรัฐโดยด่วน

