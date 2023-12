เจ้าของช็อก ตื่นเช้ามา โรลส์-รอยซ์ 15 ล. ถูกโจรหัวใสขโมยจากหน้าบ้าน ในเวลาแค่ 30 วินาที ตร.เร่งหาตัว

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานวินาทีโจรแสบขโมยรถหรูอย่าง โรลส์-รอยซ์ คัลลิแนนที่มีราคาคันละ 15 ล้าน เจ้าของสุดช็อกตื่นเช้ามารถหรูที่จอดอยู่หน้าบ้าน ได้ถูกขโมยไปพร้อมกับอุปกรณ์ไฮเทค ภายในเวลาไม่ถึงนาที ล่าสุดยังจับตัวโจรแสบมาดำเนินคดีได้

ตามรายงานเบื้องต้น เผยว่า เหตุการณ์น่าตกใจดังกล่าว เกิดขึ้นที่เมือง อเวรี่ เอสเซ็กซ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อเวลา 04.10 น.ของวันที่ 1 ธ.ค. ตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมา โดยภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นวินาทีที่โจรแสบขโมยรายหนึ่งถือเสาอากาศ ซึ่งรับสัญญาณจากกุญแจรถของเจ้าของรถหรู

คนร้ายอาศัยจังหวะสัญญาณซึ่งรวมถึงรหัสสำหรับปิดระบบรักษาความปลอดภัย ได้ถูกส่งต่อไปยังรถ สัญญาณโคลน ทำให้รถมั่นใจว่ากุญแจอยู่ใกล้ๆ และช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ตได้ สักพักคนร้ายก็หลบหนีไป

ขณะเดียวกันตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ระบุว่า เพื่อนของเจ้าของรถ กล่าวว่า เจ้าของรถนั้นตกใจอย่างมาก และช็อกที่รถหรูราคากว่า 15 ล้านถูกขโมยจากนอกประตูบ้าน

อย่างไรก็ตาม ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ เผยว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วน แต่ขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมใดๆ และรถยนต์คันดังกล่าวยังไม่ได้คืน

เจ้าหน้าที่ยังระบุพิ่มเติมว่า แก๊งอาชญากรกลุ่มนี้ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งสัญญาณให้กุญแจรถของเจ้าของภายในบ้าน จากนั้นก็หลอกให้แชร์รหัสเพื่อเปิดรถ และพวกโจรก็กดปุ่มสตาร์ตและขับรถออกไป

นอกจากนี้ ตามรายงานของ AA รถยนต์มากกว่า 130,000 คัน ถูกขโมยในราชอาณาจักร โดยหลายคันใช้กลวิธี “รีเลย์” แบบไม่ใช้กุญแจ แม้ว่าการโจรกรรมรถยนต์จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่ตัวเลขยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ทำไว้ปี 2545 ที่มีการโจรกรรมเกือบ 307,000 ครั้ง โดยรถยนต์ 72% ไม่ได้คืน

Rolls Royce stolen using an antenna to pick up the owner’s key signal pic.twitter.com/PKBJG1f1Da

