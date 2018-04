ผู้กำกับแอนิเมชั่นญี่ปุ่นชื่อก้องโลก “สุสานหิ่งห้อย” เสียชีวิตแล้ว

เจแปนไทมส์ รายงานวันที่ 6 เม.ย. ว่า อิซาโอะ ทาคาฮาตะ ผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอ จิบลิ (Studio Ghibli) บริษัทสร้างแอนิเมชั่นชื่อก้องโลกของญี่ปุ่น และผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นตรึงใจผู้ชม “Grave of the Fireflies” เสียชีวิตแล้วขณะอายุ 82 ปี ที่โรงพยาบาลในกรุงโตเกียว หลังจากปลายปีที่แล้ว เริ่มมีอาการโรคหัวใจ

ทาคาฮาตะเกิดที่จังหวัดมิเอะ ร่วมสร้างสตูดิโอ จิบลิ กับฮายาโอะ มิยาซากิ ในปี 2528 (ค.ศ.1985) ผู้เป็นทั้งเพื่อนและคู่แข่งที่พบกันตั้งแต่สมัยทำงานอยู่โทเอ สตูดิโอ สร้างผลงานแอนิเมชั่นสร้างชื่อให้จิบลิมากมาย ไม่เฉพาะในญี่ปุ่น แต่ได้รับคำชื่นชมและความนิยมไปทั่วโลก

ผลงานสร้างชื่อที่สุดของทาคาฮาตะไปทั่วโลก คือ Grave of the Fireflies (Hotaru no Haka) หรือ สุสานหิ่งห้อย ปี 2531 (ค.ศ.1988) เรื่องราวของเด็กสองพี่น้องวัยใสบริสุทธิ์ที่เผชิญภาวะสงครามอันเลวร้าย

ส่วนผลงานเรื่องสุดท้าย “The Tale of the Princess Kaguya” ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์เมื่อปี 2557 (ค.ศ.2014) และเข้าแข่งขันในกลุ่มผู้กำกับฯ คัดเลือกที่เทศกาลหนังเมืองคานส์

นอกจากนี้ยังมีผลงานกำกับฯ อื่นๆ ช่วงปี 2534-2556 ได้แก่ Only Yesterday, Pom Poko และ My Neighbors the Yamadas และผลงานในฐานะโปรดิวเซอร์ เรื่อง “Nausicaa of the Valley of the Wind” และ “Castle in the Sky”