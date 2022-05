‘ดร.ยุ้ย’ ไม่รับตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. พร้อมอยู่เป็นทีมเบื้องหลังช่วย’ชัชชาติ’ ร่วมกันผลักดัน 200 นโยบาย มุ่งเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือดร.ยุ้ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะทีมนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณ และปลื้มใจกับเสียงตอบรับของประชาชนที่ให้ความไว้วางใจในการสนับสนุน นโยบายของนายชัชชาติ ที่ร่วมกันผลักดันออกมากว่า 200 นโยบาย ซึ่งต้องการเข้ามาร่วมทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้คนกรุงเทพฯอย่างแท้จริง โดยไม่ได้ตั้งใจจะรับตำแหน่งการบริหารกรุงเทพฯตั้งแต่แรก และขอขอบคุณนายชัชชาติที่ชักชวนเข้ามาร่วมทีมในช่วงการลงพื้นที่ที่ผ่านมา โดยพร้อมจะอยู่ในทีมเบื้องหลัง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดขึ้นจริง ที่ได้ริเริ่มร่วมคิดร่วมทำกันต่อไปให้เป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันเกิดประโยชน์กับคนกรุงเทพ

“ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เราได้ทุ่มเทใช้ประสบการณ์ทุกด้าน ในหลายมิติของคนในทีม เพื่อให้เข้าถึงปัญหา จนมาสู่การทำแผนปฏิบัติใน 200 นโยบาย ที่จะขับเคลื่อนการบริหารงานกรุงเทพฯ ในอีก 4 ปีนับจากนี้ ที่มุ่งเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในกรุงเทพฯ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยเชื่อว่าเพียงแค่ 1 นโยบายที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ (Only one Policy Can Change People Life) โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ที่จะเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคน กทม.ในการลดความเหลื่อมล้ำของคนในกรุงเทพฯ ที่มีความหลากหลายสูง ซึ่งจะทำให้ กทม. เข้าไปมีบทบาทในการสร้างโอกาสมากขึ้น ให้คนทุกกลุ่ม”ผศ.ดร.เกษรากล่าว

