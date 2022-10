ทะลุ 50 ล้านแล้ว! ยอดบริจาคหนึ่งคนว่าย หลายคนให้ เกินเป้า ‘โตโน่’ ตั้งไว้ ดาราหนุ่มเตรียมว่ายน้ำจากสปป.ลาว กลับฝั่งไทย ในช่วงเย็น

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.65 บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดาราหนุ่ม โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ลงว่ายน้ำข้ามโขง เพื่อการกุศลหารายได้ช่วยโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว และโรงพยาบาลนครพนม ภายใต้ชื่อโครงการ OneMan And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้

ต่อมา โตโน่ ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการพร้อมขอบคุณผู้สนับสนุน พร้อมระบุว่า ความรักที่คนไทยและลาวมีให้กัน เกิดขึ้นที่นครพนม ตนมีความสุขที่สุดและจะจำไปตลอดชีวิต ยืนยันจะว่ายกลับมาหา ตอนนี้ขอเก็บแรงไว้ว่ายน้ำไปฝั่งลาวก่อน

จากนั้นเวลา 13.30 น. โตโน่ ได้ไปร่วมทำกิจกรรมที่โรงแรมในฝั่งสปป.ลาว โดยได้ขึ้นร้องเพลงภายในงาน พร้อมรับเงินบริจาคจากภาคเอกชนจากฝั่งสปป.ลาว ที่ร่วมบริจาคด้วย ล่าสุดในเพจเก็บรักษ์รายงานยอดเงินบริจาคตอนนี้มากถึง 45 ล้านบาทแล้ว

ล่าสุดเวลา 15.40 น. กิจกรรม One Man And The River “หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ที่หนุ่มโตโน่ จัดกิจกรรมขึ้น ยอดบริจาคทะลุ 50 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมากกว่าที่โตโน่คาดการณ์ไว้ และมีแนวโน้มว่ายอดบริจาคจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง