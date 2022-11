พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล และพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. แถลงล้างบาง นายทุนจีน-นอมินี ยึดทรัพย์ รถหรู ฟัน3ตร.เอื้อประโยชน์

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 1 พ.ย. 2565 ณ ห้องสมาคมพนักงานสอบสวน สโมสรตำรวจ ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงผลการปฏิบัติตรวจค้นสถานบันเทิง ผับ บาร์ บ้านพัก อาคาร ที่พัก และบริษัทของนายทุน และนอมินีชาวต่างชาติ รวม 42 จุด ทั่วประเทศ

โดยมีจุดที่สำคัญ เช่น บ้านพักภายในซอยย่านสุขุมวิท 63 ของนายเดวิด ซึ่งเป็นผู้บริหาร ผับชื่อดัง’เบบี้ เฟซ’ (Baby Face) อยู่ภายในซอยย่านสุขุมวิท 63 แขวงพระขโนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พร้อมยึดรถยนต์รถยนต์หรูยี่ห้อ โรลส์-รอยซ์ สีขาว 1 คัน รถสปอรต์ ยี่ห้อเฟอรารี่ สีแดง 1 คัน และลัมโบร์กีนี สีเหลือง 1 คัน เพื่อไว้ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องและตรวจยึดเอกสารสำคัญและสุราต่างประเทศและบุหรี่อีกหลายรายการ รวมถึงอาวุธปืนจำนวน 2 กระบอก

นอกจากนี้ ตำรวจยังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงหลายแห่ง ประกอบด้วย ร้าน Asgars ประชาอุทิศ ห้วยขวาง ร้าน Booze ประชาอุทิศ ห้วยขวาง ร้าน Hollywood รัชดาฯ ห้วยขวาง ร้าน K.Bangkok อาร์ซีเอ พลาซ่า ห้วยขวาง

ร้าน Space Plus อาร์ซีเอ พลาซ่า ห้วยขวาง ร้าน Joy luck อาร์ซีเอ พลาซ่า ห้วยขวาง ร้าน Baby Face สุขุมวิท 62 เขตวัฒนา เพื่อหาหลักฐานมาประกอบการสืบสวนขยายผลกรณีที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสถานประกอบการ Top One ร้านจินหลิง Baby Face และ Club one พัทยา

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า การตรวจค้นบ้านของนายเดวิด หรือ ชื่อจีนว่า สุ่ย ไท่ เหว่ย ซึ่งเข้ามาอยู่เมืองไทยประมาณ 10 ปีแล้ว ตำรวจยึดรถยนต์หรู และอาวุธปืน รวมทั้งสุราบุหรี่ และเอกสารต่างๆไว้ตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังพบว่า ในห้องพักมีร่องรอยการใช้ยาเสพติด

ข้อมูลแต่งงานมีภรรยาเป็นคนไทย ลูกเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศไทย และนายเดวิด ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ สถานบริการที่ผิดกฎหมาย และประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกด้วย

เบื้องต้น นายเดวิด ถูกตั้งข้อหา ช่วยซ่อนเร้นช่วยกันจำหน่ายฯ ตามความผิดกฎหมายศุลกากร และความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสรรพสามิต กรณียึดของผิดกฎหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย รถยนต์และสุราผิดกฎหมาย

ส่วนข้อมูลการซื้อรถยนต์ของนายเดวิด พบว่า นำเงินสดจำนวนหนึ่งไปฝากให้เพื่อนคนไทยซื้อ ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ ตำรวจอยู่ระหว่างการ รวบรวมพยานหลักฐานว่า เข้าข่ายความผิดการกระทำลักษณะของกฎหมายฟอกเงิน หรือไม่

ส่วนนายเดวิด มีความเชื่อมโยง กับนายทุนจีน ที่ทำธุรกิจสถานประกอบการในพื้นที่ชลบุรี แต่ในส่วนของสถานประกอบการจินหลิง ตำรวจมีข้อมูลแล้วว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ ซึ่งนายเดวิด ไม่ใช่เจ้าของจินหลิง

ส่วนกรณี คลับวัน พัทยา ตำรวจพัทยา ขอหมายจับนายนิติพัฒน์ โชคชัยธนพร หรือโกเอี่ยว ที่อ้างว่า ตำรวจรับส่วย โดยจับนายนิติพัฒน์ ได้แล้ว และให้ตำรวจพัทยา ขยายผลอยู่ เบื้องต้นพบว่ามีพฤติกรรมเป็นนอมินีทำธุรกิจแทน

ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลว่า มีการออกเอกสารจาก กรมการปกครอง ให้กับนายนิติพัฒน์ ถูกต้องหรือไม่ และตำรวจจับเจ้าของ คือ นายหยู่ ฉาง เฟย ขณะเตรียมหลบหนีผ่านด่านไปยัง ประเทศลาว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร ควบคุมตัวไว้สอบสวนขยายผลแล้ว

ซึ่งเบื้องต้น ต้องตรวจสอบว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ เนื่องจากพบว่า ผู้ต้องหาขออนุญาตอยู่ในประเทศไทยในฐานะนักเรียน ซึ่งหากพบว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีส่วนรู้เห็น หรือเอื้อผลประโยชน์ส่วนนี้ จะต้องมีการดำเนินการต่อไป

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยังบอกอีกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นำหมายศาลเข้าตรวจค้นที่พักของ นักการเมืองที่เป็นอดีตรัฐมนตรี คนหนึ่ง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายซึ่งยืนยันว่า ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมทุกกรณีที่มีการพาดพิงถึง

ส่วนคดีตัดนิ้วที่พัทยา จับผู้ก่อเหตุได้คนหนึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม เนื่องจากพบว่ายังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 คนที่ยังหลบหนี ซึ่งกลุ่มนักผู้ต้องหาชาวจีน ที่ก่อเหตุคดีตัดนิ้ว ตำรวจมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่าย Call Center และเกิดความขัดแย้งกันในกลุ่ม ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม นายทุนจีนที่เปิดสถานประกอบการผิดกฎหมายประเภทอื่น

ขณะที่การตรวจค้นร้านจินหลิง ในพื้นที่ สน.ยานนาวา พบว่า มีตำรวจ 3 นาย ช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหา โดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเร่งให้มีการผัดฟ้องต่อศาล และได้รับการประกันตัวในชั้นศาล รวมถึงคืนรถยนต์ของกลางให้ผู้ต้องหา

จึงให้ดำเนินคดีกับ พ.ต.ท. … สังกัด สน.ลาดพร้าว(สงวนชื่อ) ในความผิดฐาน ให้ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าพนักงาน ในตำแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือ พนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำ หรือ ประวิงการกระทำ อันมิชอบด้วยหน้าที่

ส่วนนายตำรวจอีก 2 คน คือ พ.ต.ต…. (สงวนชื่อ) พนักงานสอบสวน สน.ยานนาวา และร.ต.อ. … (สงวนชื่อ) พนักงานสอบสวน สน.ยานนาวา ถูกดำเนินคดีฐานเรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือ ผู้อื่นโดยมิชอบฯ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือ ละเว้นโดยมิชอบฯ

ซึ่งในกรณีที่การส่งฟ้องผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวต่างชาติ เมื่อผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวในชั้นศาล ตามขั้นตอน ต้องส่งตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติ ให้ไปอยู่ในการควบคุมของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แต่กรณีนี้ พนักงานสอบสวนไม่ได้ส่งตัวไป จึงถือว่ามีความผิด

ขณะเดียวกันวันนี้ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การแถลงข่าว และกล่าวชื่นชมการทำงานของตำรวจ ที่สืบสวนขยายผลหลังตัวเองเคยเปิดเผยข้อมูล กลุ่มนายทุนจีนที่ ทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย