พร้อมแล้ว กิจกรรมปาขี้ใส่ 11 นาที เตรียมไว้ 4 ก.ก. ‘ดวงฤทธิ์’ ทำจดหมายเปิดใจ ต้องการสนับสนุนเพื่ออิสรภาพในการเป็นของตัวเอง

จากกรณีนายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ สมาชิกกลุ่มแคร์ เคยทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ประกาศว่า ถ้าเพื่อไทยจับมือกับพปชร. จะยอมให้เอาขี้ปาหัว ซึ่งสุดท้ายพรรคเพื่อไทยฉีกเอ็มโอยู แยกทางกับพรรคก้าวไกล ก่อนจัดตั้งรัฐบาล 11 พรรคสลายขั้วการเมือง

ต่อมานายดวงฤทธิ์ ทวีตข้อความา “Letter to Freedom จดหมายสู่อิสรภาพ “Freedom to be, Freedom to act” แถลงการณ์นี้เป็นจดหมายที่ส่งไปถึงผู้คนเพื่อแสดงออก ถึงการกระทำของนายดวงฤทธิ์ ที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่สื่อสารออกไป และรักษาคำพูด ฐานะเจตจำนงของคนตัวเอง ในบริบทของ อิสรภาพ ทางทีมงานจะเตรียมขี้ไว้ให้ ใครไม่เชื่อใจก็ให้นำขี้มาเอง โดยเตรียมให้คนมาปาขี้ใส่

สำหรับความคืบหน้า วันที่ 2 ก.ย.66 บรรยากาศที่ Mirror Art ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แยก 6 บริเวณลานจอดรถ ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนั้น ทีมงานของนายดวงฤทธิ์ นำผ้าใบสีขาวมาปูพื้น และเตรียมอุจจาระไว้ ก่อนจะเริ่มกิจกรรมดังกล่าวในเวลา 15.14 น.

นายดวงฤทธิ์ ทำจดหมายระบุว่า ส่วนตัวไม่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพราะจุดยืนทางการเมือง ความแค้น หรือจำนนต่อสถานการณ์ แต่ต้องการแสดงออก เพื่อรักษาอิสรภาพเรื่องการแสดงออก รวมถึงรักษาสิ่งที่เคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยความยินดี ยอมรับ ทุกคนที่ร่วมช่วยเหลือตัวเองในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมดต่างทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์ทั้งหมดแล้วว่า ต้องการสนับสนุนเพื่ออิสรภาพในการเป็นของตัวเอง และอิสรภาพในการแสดงออก รวมถึงต้องการให้ตัวเองยังคงอยู่ในฐานะคำพูดของตัวเอง พร้อมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคน ที่เข้าใจ และห่วงใย

นายดวงฤทธิ์ ยังบอกว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีนัยยะสำคัญ ดังนี้ 1. จะเริ่มกิจกรรมในเวลา 15.14 น. แสดงถึง การรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล ด้วย 314 เสียง ระยะเวลาในการปา อุจจาระ 11 นาที แสดงถึงการรวมพรรคร่วมรัฐบาล 11 พรรค น้ำหนักมูลวัวในถัง 4 กิโลกรัม แสดงถึงจำนวนพรรคเคยได้ประกาศเอาไว้ว่าจะไม่มีวันรวมกัน 4 พรรค