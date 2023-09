‘ดวงฤทธิ์ บุนนาค’ กับ 11 นาที มวลชนแห่ปาขี้ เดือดถามทำไมไม่ขอโทษ มีประชาชนนำช่อดอกไม้สีขาวมาวางให้ด้วย หลังทำตามสัญญาที่ลั่นไว้

จากกรณีนายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ สมาชิกกลุ่มแคร์ เคยทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ประกาศว่า ถ้าเพื่อไทยจับมือกับพปชร. จะยอมให้เอาขี้ปาหัว ซึ่งสุดท้ายพรรคเพื่อไทยฉีกเอ็มโอยู แยกทางกับพรรคก้าวไกล ก่อนจัดตั้งรัฐบาล 11 พรรคสลายขั้วการเมือง

ต่อมานายดวงฤทธิ์ ทวีตข้อความา “Letter to Freedom จดหมายสู่อิสรภาพ “Freedom to be, Freedom to act” แถลงการณ์นี้เป็นจดหมายที่ส่งไปถึงผู้คนเพื่อแสดงออก ถึงการกระทำของนายดวงฤทธิ์ ที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่สื่อสารออกไป และรักษาคำพูด ฐานะเจตจำนงของคนตัวเอง ในบริบทของ อิสรภาพ ทางทีมงานจะเตรียมขี้ไว้ให้ ใครไม่เชื่อใจก็ให้นำขี้มาเอง โดยเตรียมให้คนมาปาขี้ใส่

สำหรับความคืบหน้า วันที่ 2 ก.ย.66 บรรยากาศที่ Mirror Art ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แยก 6 บริเวณลานจอดรถ ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนั้น ทีมงานของนายดวงฤทธิ์ นำผ้าใบสีขาวมาปูพื้น และเตรียมอุจจาระไว้ ก่อนจะเริ่มกิจกรรมดังกล่าวในเวลา 15.14 น.

เมื่อถึงเวลา 15.14 น. กิจกรรมเริ่มด้วยการที่นายดวงฤทธิ์ สวมชุดพีพีอีเต็มตัว และสวมหน้ากากกันแก๊สแบบเต็มใบหน้า เดินเข้ามานั่งคุกเข่ากลางผ้าใบวงกลมสีขาว พร้อมมีเสียงปรบมือดังขึ้น โดยนายดวงฤทธิ์นั่งลงรอให้ประชาชนหยิบเอาถุงพลาสติก ซึ่งบรรจุอุจจาระอยู่นั้นนำมาปาใส่ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

จากนั้นมีผู้ชายสูงอายุรายหนึ่งใส่หมวกโพกปิดบังใบหน้าเดินถือโหลพลาสติกปิดฝา พร้อมระบุว่าเตรียมอุจจาระมาเอง และฝากบอกไปยังบรรดานายแบก นางแบกพรรคเพื่อไทย ที่ยอมรับการตระบัดสัตย์ของพรรคการเมือง เข้าร่วมกับพรรคนั่งร้านเผด็จการนั้นไม่ถูกต้อง เป็นพรรคการเมืองต้องรักษาคำพูด อย่าหลอกลวงประชาชนเช่นนี้ และการกระทำของนายดวงฤทธิ์วันนี้ถือเป็นการรักษาคำพูด แต่มองว่าคนเหล่านั้นน่าโดนอุจจาระปามากกว่านายดวงฤทธิ์อีก

ต่อมามีการปาอุจจาระเกิดขึ้นโดยประชาชน 2-3 ราย ปรากฏมีชายสูงอายุสวมเสื้อยืดสีแดงสกรีนข้อความ ‘เพื่อไทย’ เดินเข้าไปสวมกอดนายดวงฤทธิ์ ห้ามการดำเนินกิจกรรม แต่นายดวงฤทธิ์พยักหน้าปฏิเสธ ยืนยันทำต่อ ทำให้ทีมงานพาชายรายดังกล่าวออกจากพื้นที่

บรรยากาศระหว่างกิจกรรมมีผู้หญิงรายหนึ่ง เดินเข้าไปคุกเข่าหน้านายดวงฤทธิ์ และกล่าวสั้นๆว่า มาแบกรัฐบาลทำไม มันดีตรงไหน การตระบัดสัตย์ไปร่วมรัฐบาล หลอกลวงประชาชนแบบนี้ คุณควรกล่าวขอโทษประชาชนเสียด้วยซ้ำ ไม่ใช่แค่รักษาคำพูดด้วยการมาให้นั่งปาขี้

นอกจากนี้ยังมีบุคคลสวมชุดพีพีอี 2 ราย เดินเข้ามาในพื้นที่กิจกรรม สร้างเสียงฮือฮาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีหนึ่งรายสวมหน้ากากลักษณะคล้ายใบหน้าของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ใช้มือหยิบถุงอุจจาระและเริ่มปาใส่หน้าและลำตัวของนายดวงฤทธิ์ โดยยังมีประชาชนนำช่อดอกไม้สีขาวมาวางข้างนายดวงฤทธิ์อีกด้วย

เมื่อใกล้ครบกำหนด 11 นาที ทีมงานได้เดินเข้ามาพร้อมถังบรรจุอุจจาระเปียก เทราดลงศีรษะลงมาลำตัวของนายดวงฤทธิ์ ก่อนจบกิจกรรมด้วยการที่เจ้าตัวลุกยืนขึ้นโค้งคำนับต่อประชาชน ก่อนล้างตัวและขึ้นรถหน่วยปฐมพยาบาลที่เตรียมไว้ ออกจากพื้นที่ไปตรวจร่างกาย เพื่อป้องกันเรื่องเชื้อโรค