แอนโทเนีย โพซิ้ว เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว น้ำตาซึม ขอบคุณแฟนคลับ สวมชุดไทยสุดปัง

วันที่ 26 พ.ย. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เต็มไปด้วยแฟนนางงาม ที่มารอต้อนรับ แอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 เดินทางกลับหลังจบการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2023 ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์

โดยมี น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นางศุภลักษณ์ อัมพุช ในนามภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด / เอ็มดิสทริค และรองประธานกรรมการ สยามพารากอน ร่วมกันต้อนรับ

โดยมีนลิน ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวาฉัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ณิชา ณิชา พูลโภคะ รองชนะเลิศอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 มิน วรวลัญช์ พุฒกลาง รองชนะเลิศอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 และมิสแพลนเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 พร้อมแฟนๆนางงามจำนวนมาก มาร่วมรอต้อนรับ แอนโทเนีย แน่นสนามบิน ทั้งสามชั้น

เมื่อแอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 มาถึงที่เวทีต้อนรับบริเวณประตู 8 ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ แอนโทเนียได้ ถอนสายบัวถวายความเคารพและวางพวงมาลัยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้นแอนโทเนียได้สวมกอดคุณแม่ธัญรดี หวังสุขกลาง ก่อนจะไหว้สวัสดี และโบกมือทักทายแฟนๆ ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มทำเอาสาวแอนโทเนียน้ำตาซึม เมื่อได้รับการต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่น

แอนโทเนีย กล่าวว่า ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากค่ะ ทุกครั้งที่แอนพูดถึงแฟนๆ แอนจะน้ำตาซึมออกมาตลอด ขอบคุณแฟนๆค่ะ แอนรักทุกคนสุดๆ แอนพร้อมจะหลับบ้านนานแล้วนะคะ (หัวเราะสดใส) ดีใจมากที่ได้กลับมาเจอทุกคน มาร่วมฉลองกับทุกคน

แอนทำเต็มที่ ทำให้ดีที่สุด ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเอง หรือเพื่อประเทศของเรา แต่เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรู้ว่าเมื่อเรามีความฝัน พร้อมจะสู้มัน ขั้นแรกเราต้องมั่นใจในตัวเอง เราไม่ต้องเปลี่ยนโลกใบนี้ภายใน 1 วัน ถ้าเราร่วมมือกัน มั่นใจในตัวเอง เราจะทำได้

จากนี้ขอให้ทุกคนจับมือไปกับแอนนะคะ I love you so much แอนได้ยินเสียกริ๊ดของทุกคนดังไปถึงเอลซัลวาดอร์ วันนี้อยากฝากทุกคนเชียร์นลิน ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวาฉัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 เดินทางไปประกวดที่อียิปต์

แอนไม่ได้อยากมายืนอยู่ตรงนี้คนเดียว แอนมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงของทุกคน ทุกปีเราทำให้ดีที่สุดเพื่อมาโชว์วัฒนธรรมไทย รอยยิ้มของคนไทย ใจที่พร้อมต้อนรับทุกคนมาประเทศเรา แอนไม่ได้มีมากกว่าใคร หรือเหนือกว่าใคร แอนเท่ากับทุกคน วันนี้เป็นแค่วันแรกที่เราจะเดินไปด้วยกันนะคะ

“นอกจากนี้ หากไม่มีคุณแม่ และแม่ปุ้ย สองคนที่เป็นกำลังใจสำคัญให้กับแอน มีหลายวันที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง และไม่รู้ว่าจะไปต่อได้หรือไม่ แต่มีแม่ และแม่ปุ้ยที่สู้มาด้วยกันตลอด ผลักดันเป็นแรงบันดาลใจให้กับ คอยปลอบประโลม และบอกว่าทำให้ดีที่สุด เป็นเพราะแบบนี้ที่ทำให้แอนรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปสนใจคำพูดทางลบขอบคนอื่น เราเป็นคนเดียวที่จะทำให้ความฝันของเราเกิดขึ้นได้

“แอนอาจจะไม่ได้คว้าตำแหน่งมา แต่แอนเชื่อว่า แอนคว้าหัวใจของคนไทยทุกคน” รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023

จากแอนโทเนียได้มอบพวงมาลัยให้คุณแม่ธัญรดีและ ปุ้ย ปิยาภรณ์ พร้อมทั้งไหว้ขอบคุณและสวมกอดทั้งคู่

จากนั้น แอนโทเนีย ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อมวลชนว่า รู้สึกช็อก ตั้งแต่ออกมาจากเครื่อง มีคนมาต้อนรับเยอะมาก ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่มาต้อนรับแอนกลับบ้าน รู้สึกตื้นใจและภูมิใจ ไม่คาดหวังว่าจะมีคนมาต้อนรับขนาดนี้ ได้เจอทุกคนรู้สึกมีความสุข ขอบคุณที่ทุกคนสละเวลามาทั้งที่เป็นวันหยุด แอนมีแฟนคลับอยู่ในหัวใจเสมอ

แอนโทเนีย กล่าวว่า การที่แอนสวมชุดไทยมาวันนี้ เพราะมีความรู้สึกว่า ตอนที่แอนได้ใส่ชุดไทยหรือผ้าไทย เหมือนเป็นการส่งพลังให้แอน มีเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์ ที่จะโชว์เคสให้ทุกคนเห็นความสวยงาม และเป็นการสร้างอินเนอร์ให้กับตัวเองด้วย

ส่วนความรู้สึกในวินาทีที่จับมือกับนิการากัว หัวใจมันหล่นออกมา ตอนนั้นไม่ได้ยินอะไรเลย หูดับ รอให้เขาพูดว่าไทยแลนด์ แต่เขาไม่พูดไทยแลนด์สักที เขาพูดนิการากัว แค่ขอแสดงความยินดีกับนิการากัวมากๆ เพราะเขาเป็นคนเหมาะสม ถ้าเขามาที่ประเทศไทยก็ยินดีที่ต้อนรับ ตอนที่ไปแอนก็เต็มที่ทุกอย่าง พอไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็เสียใจ แต่ไม่เป็นไร

นางงามจักรวาลไม่ใช่จุดสุดท้ายของเรา ถ้าเราไม่ชนะก็เป็นบทเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เราไปหาความฝันอีกอันหนึ่งก็ได้ เราควรมูฟออน สำหรับแฟนๆนางงามที่ยังมูฟออนไม่ได้ แอนได้ยินคำว่า มูฟออนหลายรอบแล้วแอนเชื่อว่า ทุกคนมีวินาทีของทุกคนที่จะมูฟออน เราไม่ต้องไปบังคับคนอื่นเพราะหลายคนมีความหวังไม่เหมือนกัน

ขณะตอนนี้แอนก็ยังไม่มูฟออน เพราะแอนยังยอมรับไม่ได้ แต่ก็ยินดีกับผู้ชนะ เพราะมันคือความสามารถของเขา เหมือนตอนที่เราอกหักมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิต มันมีแค่โมเม้นท์เดียวที่เราเสียใจ แต่มันไม่ใช่โมเม้นท์ที่ไม่ดี มีอีกหลายโมเม้นท์ที่ทำให้เราแฮปปี้ ตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุข หลังจากนี้แอนก็มีภาระกิจของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่ากับมิสยูนิเวิร์ส

ส่วนที่อยากทำตอนนี้คือ อยากกินอาการแซ่บๆ อย่าง ผัดกะเพรา ไข่ดาว แล้วแม่โทรมาถามอยากกินอะไร อีก ก็บอกว่า อยากกินขนมจีนน้ำยาไก่

สำหรับการผลักดันsoft power ในฐานะนางงามนั้น การเป็นนางงามมีอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน ที่จะมีผลกระทบต่อการผลักดันsoft power แอนไม่มีอะไรมาขาย ที่ให้ทุกคนมาซื้อ แต่การที่อินใส่ชุดไทย กินน้ำพริก หรือการไหว้ แอนเชื่อว่า เป็นการสร้างอิมแพคในสังคมแล้ว