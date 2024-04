เปิดของกลาง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยึด อุปกรณ์สุดไฮเทค สตาร์ลิงค์ อินเตอร์เน็ตดาวเทียมของ อีลอน มัสก์ สคริปต์สนทนา ขั้นตอนทำงาน เผยข้อความมิจใช้คุยเหยื่อ

วันที่ 12 เม.ย.2567 จากกรณี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พร้อมด้วย นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และ นายเอกวุฒิ นาเอก นายด่านศุลกากรเชียงแสน แถลงผลจับกุมและตรวจยึดอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ที่ใช้ในขบวนการคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งบัญชีม้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

จากการตรวจสอบที่ด่านศุลกากรเชียงแสน พบกล่องลังกระดาษ และกล่องพลาสติกต้องสงสัยมีผ้าห่อหุ้มมิดชิดกว่า 10 กล่องใหญ่ ซุกซ่อนไว้โคนต้นไม้ริมแม่น้ำโขง พื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย กับ สปป.ลาว

ตรวจสอบพบเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 94 ชุด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 347 เครื่อง, สมุดจดบันทึกเป็นภาษาจีน จำนวน 15 เล่ม และสิ่งของอื่น ๆ จำนวนมาก

ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ พบข้อมูลที่น่าเชื่อว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่กลุ่มมิจฉาชีพและแก๊งคอลเซ็นเตอร์นำมาใช้ในการหลอกลวงประชาชน เนื่องจากปรากฏข้อมูล ข้อความแชทสนทนาจำนวนมาก ลักษณะคล้ายสคริปต์การสนทนา วิธีการขั้นตอนการทำงาน

เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างโปรไฟล์ ในโซเชียลมีเดีย มีภาพชาย-หญิงทั้งยุโรป และเอเชียหน้าตาดีอิริยาบถต่าง ๆ จำนวนมาก, ข้อความแชทสนทนาเชิงชู้สาว คล้ายกลุ่มคนร้าย Romance Scam หรือการหลอกให้รัก, ข้อความแชทสนทนาชักชวนลงทุนรูปแบบต่าง ๆ,

ข้อความขอคำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาระหว่างคนร้ายด้วยกัน, ตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยพบข้อมูลผู้เสียหายเป็นชาวจีน ญี่ปุ่น ชาวต่างชาติฝั่งยุโรปและอเมริกา ส่วนในสมุดบันทึกที่มีข้อความภาษาจีน พบว่าคล้ายไดอารี่ของพนักงาน ที่มีการจดขั้นตอนวิธีการทำงาน และบันทึกการทำงานในแต่ละวันเอาไว้ด้วย

นอกจากนี้ ยังพบถุงพลาสติก 1 ถุงใหญ่ ภายในถุงบรรจุกล่องโทรศัพท์ 5 กล่อง ภายในพบโทรศัพท์มือถือใส่ซิมการ์ด, สมุดบัญชีธนาคาร, บัตร ATM พร้อมกระดาษจดรหัสบัตร ATM และ รหัสการเข้าใช้งานแอพพลิเคชันธนาคาร พร้อมใช้งาน

กล่องพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ และผู้รับตามชื่อที่กล่องพัสดุปฏิเสธการรับ 2 ราย กล่องพัสดุรายแรกนั้นถูกส่งมาจากประเทศอังกฤษ ภายในพบซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ เครือข่าย Vodafone ในยุโรป จำนวน 4,998 อัน

ส่วนพัสดุรายที่ 2 ถูกส่งมาจากประเทศญี่ปุ่น ภายในพบอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม ยี่ห้อ Starlink ของบริษัท SpaceX อีกจำนวนกว่า 10 เครื่อง ซึ่งเป็นการพบอุปกรณ์ชนิดนี้เป็นครั้งแรก สำหรับมูลค่าของทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ครั้งนี้ ประมาณ 5.4 ล้านบาท