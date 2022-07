น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ร่วมในพิธีเปิดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ก.ค. 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH102-104

โดยน.ส.จิราพร เปิดเผยว่า ในปีนี้ OR ได้เข้าร่วมงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2002 ใน EV Zone empowered by OR เพื่อนำเสนอนวัตกรรมรอบด้านทุกองศาของรถยนต์ไฟฟ้าจาก OR ทั้งสินค้าและบริการที่จะช่วยตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ผู้นำนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างครบวงจร และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้รถไฟฟ้าว่า OR ได้วางแผนเทคโนโลยีและบริการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานรถไฟฟ้าอย่างครบวงจร

ซึ่งเป็นไปตามหนึ่งในพันธกิจของ OR ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง OR ก็จะมีทางเลือกของพลังงานที่พร้อมรองรับ และสามารถตอบโจทย์คนเดินทางในทุกรูปแบบ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) อีกทั้งยังสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของ OR ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ผ่านการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายในบูธ “EV Zone EMPOWERED by OR” ทุกท่านจะได้สัมผัสกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ EV Ecosystem ที่ OR เตรียมไว้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้วิธีการใช้และเข้าถึงการใช้งาน EV Station PluZ ผ่าน Mobile Application ซึ่งมีจุดชาร์จอยู่ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station ตอบโจทย์การเดินทางระยะใกล้-ไกล รองรับเส้นทางสายหลัก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเครื่องชาร์จในรูปแบบ Quick Charge กำลังไฟกว่า 50 กิโลวัตต์ 75 กิโลวัตต์ 120 กิโลวัตต์ และสูงสุดถึง 160 กิโลวัตต์ และมีหัวชาร์จที่หลากหลายกว่า 3 รูปแบบ มุ่งตอบโจทย์การขยายตัวของรถ BEV ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการชาร์จเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีจุดชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ที่ขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่เชิงพาณิชย์รูปแบบ Normal Charge ซึ่งส่วนใหญ่ติดตั้งในห้างสรรพสินค้าและ Community Mall โดย OR มีเป้าหมายที่จะขยายสถานีชาร์จ EV Station PluZ ให้ครบ 450 แห่งภายในปี 2565 และ 7,000 แห่งภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030)

อีกทั้งยังมีเครื่องชาร์จสำหรับติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย ภายใต้แบรนด์ “Ultra EV” ซึ่งเป็นเครื่องชาร์จรูปแบบ Normal Charge แบบ Wall Box หรือ Home Charge สามารถใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภท PHEV และ BEV รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากค่ายรถยนต์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น VOLVO MG AUDI Mercedes BENZ BMW MINI และ Honda ที่นำรถ EV มาร่วมจัดแสดงในโซนนี้อีกด้วย งานดังกล่าว เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย