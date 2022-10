มาสด้าเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี เปิดตัวรุ่นพิเศษ 4 รุ่นรวด CARBON EDITION เอาใจคนรักความสปอร์ตหรูหราพรีเมียม

มาสด้าเปิดรุ่นพิเศษ4รุ่นรวด – มาสด้าเดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อผนวกกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่กำลังคึกคักในช่วงปลายปี ส่งรุ่นพิเศษเอาใจคนรักความสปอร์ตพรีเมียมภายใต้ชื่อ Carbon Edition มาพร้อมแนวคิด “Unique You” โดดเด่นทั้งภายนอกและภายในที่ได้รับการออกแบบขึ้นพิเศษเพื่อลูกค้าชาวไทย สร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์

โดยนำคอนเซ็ปต์สไตล์คาร์บอนมาสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ความสปอร์ตเพิ่มความหรูหรามีระดับ ผ่านรถยนต์มาสด้าที่กำลังฮอตมากที่สุดในขณะนี้ถึง 4 รุ่น ประกอบด้วย มาสด้า2, มาสด้า3, มาสด้า CX-3 และมาสด้า CX-30

คัดสรรวัสดุอย่างพิถีพิถัน ดีไซน์ภายนอกโทนสีเข้มบ่งบอกความเรียบหรู ภายในเบาะนั่งสีแดง Burgundy สปอร์ตโฉบเฉี่ยวมีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใคร ครบครันด้วยฟังก์ชั่นและเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ ระบบความปลอดภัยระดับโลกอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาสด้า สนุกสนานในการขับขี่และเติมเต็มเสน่ห์อันน่าดึงดูดใจ ที่สำคัญ ปรับราคาเพิ่มจากรุ่นปกติเพียง 10,000 บาทเท่านั้น พร้อมเปิดให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มาสด้ายังคงมุ่งมั่นและพัฒนารถยนต์โดยยึดหลักการพัฒนาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centricity Philosophy) เพื่อส่งมอบรถยนต์มาสด้าที่มีความลงตัวในการใช้งานรอบด้านมากที่สุด รวมถึงให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกฟังก์ชั่น อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ และเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครัน โดดเด่นด้วยด้วยดีไซน์การออกแบบที่มีเอกลักษณ์จาก Kodo: Soul of Motion เรียบง่ายแต่งดงาม Less is More ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว มอบความสนุกสนานเพลิดเพลินในการขับขี่ซึ่งเป็นคุณค่าที่ถูกถ่ายทอดดีเอ็นเอมาสู่รถยนต์มาสด้าทุกคัน ทำให้มาสด้าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า และสามารถเติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดตัวรถรุ่นพิเศษ Carbon Edition ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอรถยนต์รุ่นพิเศษที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตหรูมีระดับไปอีกขั้นให้กับลูกค้าในประเทศไทย โดยถ่ายทอดผ่านแนวคิด “Unique You” และใช้การตกแต่งสไตล์คาร์บอนช่วยในการถ่ายทอดความโดดเด่น เพื่อสร้างความแตกต่างไม่ซ้ำแบบใคร และบ่งบอกตัวตนที่ชัดเจนด้วยการผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกที่มีให้เลือก 2 สี ประกอบด้วย สีเทา โพลีเมทัล เกรย์ และ สีเทา แมชชีน เกรย์ ที่มาพร้อมการตกแต่งที่พิเศษ ด้วยกระจกมองข้างสีดำ และล้ออัลลอยสีดำ ขนาด 18 นิ้ว ที่ตัดกันอย่างลงตัวกับภายในห้องโดยสารมาพร้อมความพิเศษกับเบาะนั่งสีแดง Burgundy

รถรุ่นพิเศษ Carbon Edition มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น ใน 6 รุ่นย่อย

v มาสด้า2 Carbon Edition รุ่นซีดาน 4 ประตู มาพร้อมความแตกต่างอย่างมีสไตล์ ราคาจำหน่าย 669,000 บาท

v มาสด้า2 Carbon Edition Sports รุ่นแฮตซ์แบค 5 ประตู ได้รับการเติมเต็มความสปอร์ตพรีเมียมให้แตกต่างแบบไม่ธรรมดา ราคาจำหน่าย 669,000 บาท

v มาสด้า3 Carbon Edition รุ่นซีดาน 4 ประตู มาพร้อมกับสีภายนอกใหม่ สีเทา โพลี เมทัล เกรย์ เป็นครั้งแรก ราคาจำหน่าย 1,210,000 บาท

v มาสด้า 3 Carbon Edition Sports รุ่นฟาสต์แบค 5 ประตู ผสานความแตกต่างด้วยดีไซน์สะกดสายตาทุกมุมมอง ราคาจำหน่าย 1,210,000 บาท

v มาสด้า CX-3 Carbon Edition พร้อมเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน ขนาด 2.0 ลิตร ราคาจำหน่าย 904,000 บาท

v มาสด้า CX-30 Carbon Edition มาพร้อมความโดดเด่นด้วยสีโทนเข้ม ราคาจำหน่าย 1,211,000 บาท

ลูกค้าที่สนใจสอบถามข้อมูลและทดลองขับได้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์มาสด้า www.mazda.co.th พร้อมรับข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัว กับดอกเบี้ย 2.09% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี ฟรีแพ็กเกจ Mazda Ultimate Service (MUS) วันนี้-31 ต.ค. 2565 เท่านั้น