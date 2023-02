เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าสร้างความคึกคักให้แก่วงการยานยนต์อีกครั้งกลับมาเปิดรับจอง ORA Good Cat เจ้าเหมียวไฟฟ้าขวัญใจมหาชนล็อตใหม่

เตรียมตัวจองORA Good Cat – นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า นับตั้งแต่เปิดตัวเจ้าเหมียวไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนต.ค. 2564 ORA Good Cat มียอดส่งมอบรวมไปแล้วกว่า 4,788 คัน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมไฟฟ้าอย่างแท้จริง กระแสตอบรับอย่างล้นหลามของ ORA Good Cat นี้ สะท้อนความนิยมของรถไฟฟ้า 100% ของชาวไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เราขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและแรงสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมที่ผู้บริโภคชาวไทยมอบให้กับ เกรท วอลล์ มอเตอร์ มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

การเปิดรับจองในครั้งนี้ เพื่อตอบรับกระแสเรียกร้องของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อ ORA Good Cat อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราได้ทำการพูดคุยกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศจีนเพื่อนำ ORA Good Cat เข้ามาได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในประเทศไทย ในช่วงเวลาที่รถยนต์ไฟฟ้า 100% กำลังได้รับความนิยมและมีการเติบโตที่สูง เราขอสัญญาว่าจะเดินหน้าสร้างสรรค์ประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ ที่ไม่เพียงจะสร้างสีสันความประทับใจให้กับลูกค้าและแฟนๆ ชาวไทย แต่ยังจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การขับขี่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง

หลังจากที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ปิดรับการจอง ORA Good Cat ไปเมื่อเดือนเม.ย. ในปีที่ผ่านมา เพื่อทำการส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่รอการส่งมอบอยู่เป็นจำนวนมาก ณ วันนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ทำการส่งมอบเสร็จสิ้นแล้วไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และพร้อมสำหรับการเปิดรับจองใหม่อีกครั้ง ซึ่งแฟนๆ เจ้าเหมียวไฟฟ้า สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับจองได้พร้อมกันทั่วประเทศทาง Facebook, YouTube และ TikTok GWM Thailand ในวันที่ 9 ก.พ. 2566 เวลา 19.00-20.00 น.

สำหรับ ORA Good Cat รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่เข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่และปลุกกระแสความนิยมให้กับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มาพร้อมกับความครบครันทั้งด้านฟังก์ชั่นล้ำสมัยและดีไซน์ที่สวยงาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Retro Futuristic สะท้อนตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์เมื่ออยู่บนท้องถนน พร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่อัดแน่นเปี่ยมประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor ให้กำลังสูงสุด 105 กิโลวัตต์ หรือ 143 แรงม้า พร้อมแรงบิดสูงสุด 210 นิวตันเมตร ORA Good Cat 400 PRO มาพร้อมกับ 3 สีสุดคลาสสิก ได้แก่ สีขาว (Hamilton White), ตัวรถสีขาวพร้อมหลังคาสีดำ (Hamilton White with Black Roof), และสีฟ้า (Coral Blue)

ในส่วนของ ORA Good Cat 500 ULTRA มาพร้อมกับ 6 สีสุดพิเศษประกอบด้วย ตัวรถสีเขียวพร้อมหลังคาสีขาว (Verdant Green with Hamilton White Roof) จับคู่กับภายในสีเขียว-เทา, ตัวรถสีเบจพร้อมหลังคาสีน้ำตาล (Hazel Wood Beige with Wisdom Brown Roof) จับคู่กับภายในสีเบจ-น้ำตาล, ตัวรถสีขาวพร้อมหลังคาสีดำ (Hamilton White with Black Roof), สีขาว (Hamilton White), สีฟ้า (Coral Blue) โดยทั้งสามสีนี้มาพร้อมกับภายในสีดำสุดคลาสสิก และสีใหม่ล่าสุดอย่างสีเขียว Pistachio Green ที่จับคู่อย่างลงตัวกับภายในสีเขียว-เบจ โดดเด่นอย่างมีสไตล์และเพิ่มความสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของน้องเหมียวไฟฟ้าไปอีกขั้น